/FOTO Z MÍSTA/ Ke dvěma nehodám na jednom úseku dálnice mezi Bělotínem a Polomí vyjížděli ve středu krátce po poledni policisté. Se zraněním byli ošetřeni v nemocnici dva lidé.

„Řidič vozu Porsche jel po dálnici D48 ve směru od Bělotína na Polom. Když vjel na most, pravděpodobně nezvládl řízení a vyjel vlevo do kovových středových svodidel. Strhl řízení vpravo a narazil do betonových svodidel,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.