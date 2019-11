Řidič vozidla v seniorském věku jel s vozidlem Škoda Citigo na zelenou ve směru od ulici Velká Dlážka a odbočoval vpravo směrem na Lýsky.

Po odbočení narazil do sedmnáctiletého cyklisty, který jel po přechodu ve směru od Předmostí na Velkou Dlážku.

Mladík po nárazu upadl na komunikaci.

„Při nehodě se mladý cyklista zranil a musel být převezen do nemocnice, kde lékaři rozhodli o jeho převozu do Fakultní nemocnice v Olomouci. Při jízdě nebyl vybaven ochrannou přilbou. Provedené dechové zkoušky neprokázaly, že by některý z účastníků řídil pod vlivem alkoholu," informovala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Hmotná škoda byla předběžně stanovena na šest tisíc korun. Okolnosti nehody policisté vyšetřují a v souvislosti s ní byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.