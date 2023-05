Nekoordinovaná jízda opilého řidiče zavinila ve čtvrtek po deváté večer nehodu poblíž fotbalového hřiště v Drahotuších. Třicetiletý šofér dodávky Opel při couvání ze silnice na místo mimo vozovku narazil do pravého boku auta značky Kia. Ve voze seděli řidič se spolujezdkyní.

„Řidič opelu po nárazu popojel dopředu, zařadil zpátečku a opět narazil do stejného auta jako předtím. To zopakoval ještě jednou a od nehody ujel směrem do centra obce, aniž by cokoliv řešil,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Řidič druhého auta si to ale nenechal líbit, nastartoval vůz a rozhodl se viníka pronásledovat. Dohonil ho a zjistil, kde muž bydlí. Ten zastavil u jednoho z domů, vystoupil z auta a zmizel v jeho útrobách. „Poškozený ihned kontaktoval policii na lince 158 a o události ji informoval. Přivolaná hlídka si asi po čtvrt hodině přišla pro řidiče a dala mu dýchnout. Test potvrdil, že usedl za volant opilý - měl v krvi 1,5 promile,“ řekla.

Šofér se policistům snažil namluvit, že v době, kdy řídil, nebyl podnapilý. Alkohol prý požil až po příjezdu domů. „Na výzvu policie se proto podrobil odběru krve v nemocnici,“ doplnila mluvčí. U druhého řidiče byla zkouška na alkohol negativní. Předběžná škoda je 110 tisíc korun. Okolnosti policie dál šetří.