Se zraněním musel být ve středu odpoledne převezen do přerovské nemocnice třináctiletý hoch, který nedával pozor při přecházení silnice v Čechově ulici.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Bílek

„Vstoupil do vozovky mimo vyznačený přechod a zpoza zaparkovaného auta, aniž by se pořádně rozhlédl. Ve stejné době projížděla ulicí od obchodního centra směrem k nádraží řidička ve voze Škoda Superb, která už na vzniklou situaci nestačila zareagovat a narazila do něj,“ řekla přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.