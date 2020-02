Tyto věci nejsou v souvislosti s jeho nominací na ombudsmana úplně vedlejší, ale nehrají klíčovou roli. Schválnost Miloše Zemana, který si Křečka vybral jako náhradníka za Helenu Válkovou, spočívá ve vytipování člověka, který svým založením a viděním světa popírá vše, co by měl veřejný ochránce práv představovat.

Stanislav Křeček nechápe, proč by se měl prát za práva Romů, menšin, muslimek v šátcích, ponižovaných žen. Za všechny to vyjádřila Alica Sigmund Heráková, členka Rady vlády pro záležitosti romské menšiny: „Stanislav Křeček nepodporuje agendu lidských práv, nerozumí jí, odmítá ji, a proto je podle nás nevhodné, aby byl právě on obhájcem slabých a diskriminovaných jako veřejný ochránce práv.“

Poslanci zkrátka rozhodli proti smyslu ombudsmanské funkce. Pokud to udělali proto, že spolek Milion chvilek pro demokracii pohrozil, že v případě Křečkova zvolení svolá demonstrace, tak se zachovali jako malé děti. Vy nám vyhrožujete, tak mi najust zvolíme nedůvěryhodnou figuru. Tímto hloupým gestem pohřbili brněnský úřad, jemuž předsedali ctihodní právníci Otakar Motejl, Pavel Varvařovský a Anna Šabatová.

Aby nebylo mýlky, nemyslím si, že Stanislav Křeček nemá být veřejně činný. Ve svých 82 letech klidně může radit předsedovi ČSSD, kandidovat do Senátu, psát články, chodit do televizních debat. Jen jednu věc by dělat neměl: být ombudsmanem.