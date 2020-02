Dotace? Raději peníze obcím

Než dvacet let snášet omezující podmínky, to dotaci raději nevyužijeme. Tak se obce na Jesenicku staví k evropským penězům na sociální bydlení. Chtějí přestavět nevyužité budovy na byty pro potřebné. Zároveň chtějí rozhodovat o tom, kdo je bude obývat. Nechtějí dopustit, aby podle podmínek musely do opravených prostor nastěhovat problémové lidi nebo vystěhovat třeba důchodce, pokud by výše jejich penzí překročila úředně stanovenou mez. Postoj zcela logický.

Podmínky dotací jsou problém, který se vleče už dlouho a v celé republice. Samosprávy jsou nuceny vymýšlet nejrůznější strategie, jak ve snaze získat prostředky na bohulibý účel tento záměr napasovat na dotační projekty. Zločiny pražského imáma Přečíst článek › Město tak například potřebuje vybudovat knihovnu, k mání jsou ale peníze na česko-polskou spolupráci. Tak se napíše projekt na přeshraniční aktivity. Ty vedle knihovny nějaký čas poběží. Až poté se bude moci prostor oficiálně nazývat knihovnou. Absurdní. Starostové stále častěji hovoří o dotacích jako o problému. Řešení? Dotace radikálně omezit a ušetřené peníze poukázat přímo samosprávám. Města a obce samy nejlépe vědí, zda potřebují vybudovat knihovnu, opravit cestu či vodovod. Co je pro ně dobré, jim nikdo shora dirigovat nemusí. Vyžadovalo by to změnu v celém fungování státu, ale současný stav donekonečna udržovat nelze. Kdo bydlí, má rozhodovat Přečíst článek ›

