Jeho úžasný sprint a gól do prázdné klece Švédů byl třešničkou na dortu. Nejen výkonu českého týmu ve třetí třetině čtvrtečního duelu, ale také toho, jak se Jakub Flek prezentuje celou sezonu v národním dresu. Zasloužená odměna pro 28letého útočníka, který byl před šesti lety hlavní zbraní Sokolova ve druhé lize. Zbraní, která měla v baráži zastavit i přerovské Zubry.

Jakub Flek po proměněném nájezdu v Přerově. | Foto: HC Zubr Přerov

„Byl ještě mladý, ale už v té době byl jinde. Strašně rychlý, dvakrát rychlejší než ostatní. Trenér Dočkal na něj tehdy před zápasy upozorňoval. Byl to mladý, nevyhraný kluk, ale svoje přednosti ukazoval už tehdy. Jde to vidět i dnes, je to náš nejrychlejší hráč na mistrovství světa,“ zalovil v paměti Martin Vojtek, bývalý úspěšný gólman, který má s Flekem zajímavou osobní zkušenost.