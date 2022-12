„Stadiony jsou nádherné, ale je to, jako by bylo mistrovství světa v hokeji v Senegalu. Nejsem Katařan, neznám tamní podmínky, je tam zkrátka to ‚ale‘,“ zmínil Matějka.

„Už to, že se hraje v předvánočním čase, se mi moc nelíbí. Kdyby to bylo v létě, posedíte si na zahrádce, takto je to divné,“ upřesnil.

Zároveň ale přeci jen našel i na termínu šampionátu jistá pozitiva. „Je fajn, že skončily soutěže a v televizi je na co se dívat. Já totiž nic jiného nesleduji. Já buď sleduji fotbal, hraji FIFU nebo jdu spát,“ zasmál se Roman Matějka závěrem.

