Nadělte jim pod stromeček dárkový poukaz do Resortu Valachy s relaxačním centrem Wellness Horal v beskydských Velkých Karlovicích!

Zdejší prvotřídní služby jsou zárukou, že relaxační či gurmánský zážitek splní očekávání obdarovaných a oni vás za to budou vynášet až do nebes. Na využití dárku navíc budou mít dost času: letos totiž Resort Valachy nabízí vánoční poukazy s prodlouženou platností 2 roky.

Inspirujte se výběrem těch nejoblíbenějších dárků:

Pobyty s neomezeným wellness

Věnujte pobyt v hotelech Lanterna a Horal, které díky špičkovým wellness a gastro službám patří k tomu nejlepšímu u nás. Pobyty jsou možné již od jedné noci a zahrnují snídani, večeři i neomezený vstup do Wellness Horal s termálními bazény, fitkem, saunovým světem a saunovými rituály. V zimě je v ceně také zapůjčení běžek.

Romantický víkend pro dva

Pobyt Romantické hýčkání ve Spa hotelu Lanterna s neomezeným wellness, masáží, beauty ošetřením, snídaní do postele a zážitkovou večeří je skvělý i jako svatební dar. V apartmánech Suite Spa navíc atmosféru zpříjemní krb a privátní vířivka.

Zimní dovolená v Beskydech

Ten nejlepší dárek pro celou rodinu: lyžování i relax na jednom místě! Věnujte dovolenou v horském hotelu u sjezdovky s neomezeným wellness, termálními bazény, skipasem, masáží a dalšími výhodami v ceně. Děti mají ubytování zdarma.

Wellness den pro zdraví

Každoročně nejprodávanější dárek z Resortu Valachy! Celodenní pobyt ve Wellness Horal s masáží či beauty ošetřením a poledním menu v ceně je ideálním časovým i cenovým kompromisem mezi „pouhou“ masáží a vícedenní dovolenou.

Zážitkové menu ve Vyhlídce

Potěšte náročného gurmána poukazem do zážitkové restaurace Vyhlídka ve Spa hotelu Lanterna. Zdejší šestichodová menu s prvotřídními víny jsou vyhlášená široko daleko.

Kurz pečení frgálů a pizzy

Hledáte něco neobvyklého? Věnujte kurz pečení valašských frgálů s pekařkou Resortu Valachy, konají se od května do září. Pro děti tu zase mají zábavné kurzy pečení pizzy.

Pobyty a setkání s osobnostmi

Také v roce 2021 bude Spa hotel Lanterna hostit zajímavé osobnosti s atraktivními programy. Hezkým dárkem může být třeba poukaz na Etiketu stolování s Ladislavem Špačkem nebo na degustační večer s Farskou kuchařkou Zbigniewa Czendlika. Pro sportovce můžete zvolit Běžeckou školou Miloše Škorpila. A další tip hned na 16. leden: setkání s Radimem Uzlem při besedě Veselé historky z ordinace a soudní síně. Více zde

Hodnotové poukazy

A pokud si stále nejste jistí, čím byste se zavděčili, věnujte poukaz ve finanční hodnotě. Obdarovaný si sám vybere, za co jej „utratí“. Díky prodloužené platnosti 2 roky skutečně nehrozí, že by to nestihl.