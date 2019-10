Politika

Poznávání cizích kultur za socialismu? Studovat k nám jezdili Vietnamci i Indové

Omezená svoboda a zmanipulované informace zvenčí byly hlavními rysy minulého režimu. Lidé měli také omezené možnosti cestování do ciziny. Jedním ze způsobů, jak se dozvědět, co se děje v zahraničí, bylo navázání kontaktů se zahraničními studenty. Do Československa přijížděli hlavně z těch států, které měly se sovětským blokem užší vztahy. Přijížděli Vietnamci, Kubánci, Indové, ale také Afričané z Konga nebo například z Ghany.

Mladé Vietnamky v odborném učilišti Chirana v Novém Městě na Moravě. Rok 1967 | Foto: ČTK/Bican Emil