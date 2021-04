Současnou představitelkou rodinného podniku je vnučka zakladatele Leticie Vránová - Dytrychová. Ta už odmalička věděla, že jednou převezme pomyslnou štafetu a bude ve zvonařské tradici pokračovat. Na roli pokračovatele se teď chystá i její syn Ondřej, který je postupně zasvěcen do všech tajů a plánů rodinné firmy. Ty se týkají především stěhování dílny do nových prostor a také vybudování muzea.

„Plány do budoucna jsou jasné. Už druhým rokem pokračujeme ve výstavbě nové dílny, jejíž součástí bude i zvonařské interaktivní muzeum, a to mě maximálně naplňuje - i když kvůli covidu máme zdržení a také zajištění finančních prostředků je složitější. Ovšem už v polovině tohoto roku se těším, že část výroby přestěhujeme do nových prostor, a to už za pomoci nové rodinné posily - syna Ondřeje,“ podělila se o záměry dílny, jejíž zvony zní po celém světě, čtyřiapadesátiletá Leticie Vránová - Dytrychová.

Tato představitelka třetí generace zvonařů převzala dílnu po své mamince Marii Tomáškové - Dytrychové.

„Stejně jako moje maminka jsem se i já narodila do zvonařské rodiny. Protože jsem měla nějaký ten talent, který jsem mohla rozvíjet a zdokonalovat v různých školách, bylo už při výběru střední školy dávno rozhodnuto, že převezmu pomyslnou štafetu a budu pokračovat ve zvonařství,“ vzpomíná Leticie Vránová - Dytrychová.

Nemoc její maminky ji několikrát takzvaně „hodila do vody“, ve které se musela naučit plavat. Nečekaně tak převzala velení při výrobě zvonů. Mezi její nezapomenutelné zážitky patří například výroba dvoutunového zvonu v roce 1999 pro Novou Říši na Moravě.

„Byl to nepopsatelný okamžik, kdy musíte svému týmu předávat sílu a energii a současně se vám tají dech, když se ta roztavená žhavá zvonovina řítí do zvonové formy. Je to obrovská zodpovědnost a současně silné emoce,“ podělila se o své zážitky zvonařka, která často vzpomíná na svého dědečka, i když ho osobně nepoznala.

„Teď 17. března jsme si připomněli 107 let od jeho narození. I když jsem ho už nezažila, babička a maminka mi o něm často vyprávěly a zvláště upozorňovaly na jeho výrok: Když chceme, tak všechno jde. Tuhle větu jsem slýchala dost často a mohu říct, že se tímto heslem dost často v životě řídím, i když je to mnohdy složité. Výsledek pak ale stojí za to,“ prozradila Leticie Vránová - Dyrychová, která má fotografii dědečka s jeho největším rozpracovaným zvonem ve své kanceláři na stěně.

Stejně jako jiným profesím se ani brodecké zvonařské dílně nevyhnuly dopady pandemie koronaviru.

„Fyzicky jsme začali pracovat až prvního března. Prozatím máme objednávku asi na dvacet zvonů. Podepsali jsme a vyhráli zakázku pro nedaleké Dřevohostice, ale například nás letos čeká i zvon větších rozměrů na Plzeňsko pro město Touškov. Máme také rozpracovaný nevšední projekt pro Loučnou nad Desnou. Jedná se až o tunový zvon Pokory, který by měl zvonit na kopci uprostřed přírody, kde by měl přinášet svým návštěvníkům místo klidu, rozjímání, ale i předání nové energie, kterou v současné době tolik všichni potřebujeme. Tím bych chtěla všem lidem vzkázat: Neztrácejte naději na lepší zítřky,“ uzavírá Leticie Vránová – Dytrychová.

Dagmar Rozkošná