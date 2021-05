„Vyrostl jsem u dědy v Oldřichově, kde byli koně součástí hospodářství. V dětství jsem jezdil na poníkovi, pak jsem přešel na velké koně. Po absolvování střední zemědělské školy jsem zvažoval studium veterinární školy, ale místo toho jsem nastoupil do dostihové stáje Vojenských lesů a statků v Lipníku nad Bečvou,“ vzpomíná na své chovatelské začátky Pavel Složil.

Po revoluci zůstal v rodných Radslavicích, kde se nacházelo středisko koní, které spadalo pod JZD Moravská brána v Prosenicích.

„Když se družstvo rušilo, koupil jsem si tam první koně a začal s nimi závodit na dorosteneckých závodech. Později jsem si nechal dva tři dostihové koně a začal s nimi jezdit dostihy v Pardubicích,“ upřesnil Složil.

Poprvé se ve slavném překážkovém dostihu objevil v roce 1996 a naposledy v roce 2010.

„Na všechny závody vzpomínám v dobrém. Největší úspěch pro mě bylo druhé místo s koněm Marketpace. S ním jsem ještě později získal třetí a čtvrté místo. S koněm Lyrikem jsem v jiném roce skončil pátý,“ vyjmenoval své úspěchy chovatel koní z Radslavic.

„Všechny Velké pardubické jsem si užil. To závodiště je moje srdcová záležitost. Znám to tam všechno nazpaměť. Jsem ten jezdec, který, když skáče, jedním okem sleduje tribunu a druhým Taxisův příkop,“ zavzpomínal Složil.

O tom, že by znovu projel v sedle Velkou Pardubickou ale neuvažuje.

„Všechno to skončilo s věkem a také kvůli starostem. Vím, že Váňa jezdil do šedesáti let, ale ten neměl takové starosti jako já. Já jsem třeba do půlnoci spravoval auto a ráno honem vyjížděl na závody. A co si budeme povídat, je to také o penězích. Někdy jsem nevěděl, ani za co pojedu,“ netajil se Složil, který se dodnes koním věnuje.

Stará se o několik privátně ustájených koní, některé i trénuje.

Za dobu jeho působení „vyrostlo“ v radslavické stáji několik dětí, které se dnes živí jezdectvím a sklízejí úspěchy dokonce v zahraničí. Jedním z nich je i syn Pavla Složila.

„Působí v Itálii, ale jel už třikrát Velkou Pardubickou. Loni byl dokonce na čtvrtém místě. Předloni vyhrál šampionát na překážkách v Německu,“ prozradil pyšný otec s tím, že také jeho další dvě děti jezdí na koni.

Jeho cílem je teď obnovit propagační závody, které měly v Radslavicích tradici, ale kvůli deštivému počasí a zaplavenému závodišti se už dva roky nekonaly.

„Uspořádal jsem tu sedm dostihových dnů, kterých se účastnily i špičky Velké Pardubické, jako je třeba Josef Váňa, Josef Bartoš, Marek Stromský, Dušan Andrés a další. Na tyto akce s láskou vzpomínám, proto bych dostihy rád obnovil,“ prozradil své plány Pavel Složil.

Dagmar Rozkošná