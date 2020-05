Na co myslím během výroby? Během výroby se moc přemýšlet nedá. Člověk se soustředí, aby neudělal chybu. Obzvlášť když je během dne příjem surovin nebo výdej dezinfekce. To neodtrhnu mobil od ucha. Samozřejmě jsme si za tu dobu, co vyrábíme, našli několik vychytávek, které výrobu urychlily nebo zjednodušily. O nějakém pocitu zadostiučinění nepřemýšlím. Beru to jako samozřejmost. Navíc mi na účet přichází plat oproti spoustě dobrovolníků, kteří pomáhají zadarmo. Takže si nepřipadám výjimečná.

Na UTB pracuji jako výzkumný pracovník. Mám na starost plnění cílů a výstupů několika projektů. Mám za sebou i úspěšnou realizaci několika projektů zabývajících se antimikrobiální modifikací polymerů a výzkum v oblasti degradabilních polymerů. Pracuji především na aplikačních výzkumech, tedy vývoj materiálů, které je brzy možné převést do praxe, do výroby. Z hlediska analytiky se zaměřuji na plynovou chromatografii. Po málu vedu seminář nebo laboratorní cvičení. V posledních letech je mě těší také zájem studentů o bakalářské/diplomové práce pod mým vedením.