„Včelařím už třicet let a zdědil jsem tento koníček po dědečkovi. Když jsem byl malý, tak jsem mu se včelařením pomáhal, a jak se říká lidově, načichl jsem tím. Pamatuji si na tu vůni plástů medu a hemžení včel. Trvalo mi sice trochu déle, než jsem se včelařením začal, ale přesto na to došlo,“ vzpomněl na své začátky včelař Petr Navařík.

Rodinná farma se dnes stará o osmdesát včelstev a dalších sedmdesát má na starosti v nájmu od včelařské firmy. Včely má chovatel na stálých stanovištích v Dobrčicích, kde je ideální místo pro včelaření. V blízkosti jsou louky, pole i lesy.

„Se včelami nekočuji, a to z preventivních důvodů kvůli nákaze, a také proto, že se dříve stavěly vozy k řepce, ale ta už včelky tolik nepřitahuje,“ vysvětlil. Práce je podle chovatele hodně. Nejde jen o vytočení medu do sklenic, kolem včel se musí chodit po celý rok. Věnuje jim hodně času a stará se o ně s láskou.

„Na konci sezony si vždycky říkám, že už by to mohlo skončit, ale přes zimu si trochu odpočinu, naberu síly a už jsem natěšený na jaro,“ svěřil se Petr Navařík, který na včelí produkty nedá dopustit.

Med z vlastní produkce zařazuje téměř denně do svého jídelníčku.

„Nejčastěji snídám pečivo s medem. To se neomrzí,“ svěřil se.

Nemoc mu zahubila polovinu včelstev

Největší hrozbou jsou však pro včelaře nemoci včelstev. Ty se nevyhnuly ani včelaři z Dobrčic.

„Letos i loni to bylo dobré, ale nejhorší sezona byla na přelomu let 2019 až 2020. To jsem přišel o padesát procent včelstev z důvodu varroázy,“ vzpomněl Petr Navařík, jehož produkty odebírají už řadu let stálí zákazníci.

Letos se však budou muset zájemci připravit na vyšší ceny.

„Vždy se snažím zjistit, jaká je cena na trhu. Náklady neustále stoupají, proto jsem byl letos nucen přistoupit k navýšení cen. Za květový med zákazníci zaplatí 170 korun, což je asi o trochu víc než v supermarketu. Na druhou stranu med od včelařů, a to nejen ode mě, je nesrovnatelně kvalitnější,“ upozornil Petr Navařík.