Se svou manželkou už třicet let hospodaří na rodinné farmě, stará se o pole a dobytek. Po práci jako starosta zdejšího Sboru dobrovolných hasičů pomáhá při zásazích a je i v obecním zastupitelstvu. K Leoši Zdráhalovi si mohou obyvatelé Tučína, ale i přespolní, přijít pro čerstvé mléko, které vydává ze dvora. Jeho farma je v širokém okolí vyhlášená.

Farmář z Tučína Leoš Zdráhal. | Foto: Deník / Petra Poláková-Uvírová

Historie rodinné farmy sahá do roku 1990. „U nás se práce v zemědělství dědí z generace na generaci - naši hospodařili už před válkou, ale potom šli do družstva. Po roce 1989 jsme se rozhodli, že půjdeme zpět do soukromého - majetek, co jsme měli v družstvu, se nám vrátil zpátky,“ líčí Leoš Zdráhal.