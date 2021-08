Radvanická knihovna sídlí v moderních prostorách obecního úřadu. Půjčuje svým čtenářům nepřeberné množství knih a časopisů, ale plní také funkci kulturního centra, které poskytuje zázemí různým aktivitám. Před dvěma lety získala tamní knihovna cenu Olomouckého kraje.

Foto: DENÍK/Dagmar Rozkošná

„Knihovna bývá otevřena každý čtvrtek. Návštěvní doba je od 17 do 19 hodin. Ve stálém fondu máme dvanáct set knih a k tomu čtyři sta v rámci cirkulace s ostatními knihovnami. V současné době máme okolo čtyřiceti registrovaných čtenářů, a to nejen místních, ale i přespolních. Jsou to spíše lidé ve středním a starším věku. Chtěli bychom přilákat k četbě mladé, ale to je čím dál složitější,“ řekla radvanická knihovnice Svatava Stojanová.