„Fotbal a muzika jsou asi dost nesourodé koníčky, aspoň to tak vnímám z reakcí některých lidí, ale já prostě jen dělám to co chci a co mě baví. Zároveň jsou moje koníčky příležitostí, jak se alespoň pokusit udělat něco i pro jiné lidi. Pro ty, co pomoc potřebují. A tak vlastně vnikly i naše benefiční koncerty. A i když je to časově náročné, mám neuvěřitelnou podporu mé přítelkyně. Nikdy mi neřekla „ne, nikam nejdeš,“ říká s úsměvem Petr Kadlec.