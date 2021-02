Dnes už si Petr Neděla ani nedokáže představit, že by dělal něco jiného. I když je v práci dvanáct hodin denně a sedm dní v týdnu.

„Nejprve jsme měli stánek s novinami, ve kterém se prodávaly noviny, cigarety a nějaké doplňkové zboží. Potom jsme zrekonstruovali dům na náměstí a udělali tu tři obchody. V nich podnikali moji rodiče a já jim pomáhal. Když před pár lety odešli do důchodu, obchody jsem po nich převzal,“ líčí Petr Neděla. Na prodejně je spolu s ním i jeho manželka.

Zákazníkům se snaží nabídnout nejen to, co potřebují, ale vždy i něco navíc.

„Máme domácí pekárnu, takže pečivo je vždy čerstvé. Moje švagrová Markéta Nedělová má v Dřevohosticích cukrárnu a peče vyhlášené regionální koláčky, které jsou tu také k mání,“ popisuje s tím, že v cukrárně si mohou lidé objednat cukroví na svatbu, rodinné oslavy nebo na vánoční stůl. „Její produkty seženou zákazníci i u nás v obchodě,“ dodává.

A jak se podnikání dotkla koronakrize? Protože venkovské obchody byly zejména v počátcích pandemie loni na jaře jakýmsi nepsaným centrem dění v obci, lidé zde sehnali i tehdy nedostatkový sortiment, jakým byly roušky.

„Zákazníci, kteří chodili k nám do obchodu, měli zpočátku obavy a kontakt s ostatními moc nevyhledávali. Rychle nakoupili a šli pryč. Ve spolupráci s obcí jsme tehdy zajistili roušky těm, kteří je neměli a rozdávali je u nás na prodejně. Pokud někdo ze starších občanů potřeboval nakoupit, zboží jsme mu dovezli domů,“ vzpomíná.

Obchod zásoboval zbožím i Domov Adam v Dřevohosticích, který se stará o postižené.

„Když loni na jaře vypukla první vlna pandemie, začal jsem po celé Moravě shánět dezinfekci, rukavice a vše, co bylo zapotřebí, aby se ty věci dostaly co nejrychleji k těm, co je potřebují,“ uzavírá. (pu)