Díky dobročinnému projektu Kola dětem už rozdal vlastní bicykl desítkám šťastných dětí z různých koutů republiky.

„Smyslem charitativního projektu je shromáždit finanční prostředky z koncertů a cestovatelských besed a nakoupit za ně kola potřebným dětem. I když byla v posledním roce kvůli covidu situace ztížená, nit jsme nepřetrhli a další várka kol poputuje i letos dětem z Přerova,“ říká Pavel Kadlíček.

Slavnostní předání se uskuteční v úterý 29. června v přerovské restauraci Base camp.

„Tentokrát obdarujeme osmileté a čtyřleté děti, už v době před vánočními svátky jsme ale pořídili kola také pro Církevní dětský domov Emanuel ve Staré Vsi,“ líčí Pavel Kadlíček.

Jako cestovatel má na svém kontě řadu dobrodružných výprav. Projel na kole Patagonii, ale náročná byla i cesta po Kanadě, Severní a Jižní Americe, Arménii, Kavkazu a řadě evropských zemí.

Na svých cestách pořizuje i atraktivní snímky z míst, kam zavítal, a jeho fotografie mohli v minulosti obdivovat i návštěvníci výstav v Přerově.

Jednou z jeho posledních velkých výprav byla cesta do Kyrgyzstánu.

„Trvala asi přes měsíc a věděl jsem, že to bude těžké. Už když jsem vylezl z přepravního autobusu na konci cípu s Čínou, pochopil jsem, že jsem to přehnal. Že je to příliš velké a vzdálené. Tři dny bylo špatné počasí, protože pršelo a sněžilo a věděl jsem, že musím udělat zvraty v cestě,“ vzpomíná na náročnou výpravu, na které ale potkal spoustu zajímavých lidí.

„Po návratu domů jsem pochopil, že kdyby svět zasáhla jakákoliv nečekaná pohroma, tak tito čistí lidé v horách ji vždycky zvládnou. A to jsem tehdy nevěděl, jak blízko jsem pravdě - na jaře totiž udeřila první pandemická vlna,“ zmínil.

Během pandemie, která ztížila podmínky pro cestování, vyrazil na kole po vlastech českých.

„Snažil jsem se najít cestičky a pěšiny, po kterých jsem ještě nikdy nejel, a využíval přitom naprosté opuštěnosti turistických klenotů – zážitkem byla třeba projížďka po prázdném Karlově mostě v Praze nebo Českém Krumlově. Na podzim jsem na kole ještě absolvoval trasu do Francie, ale cesta domů mě tehdy jen utvrdila v tom, že cestování v době pandemie bude pekelně obtížné,“ popsal.

Během covidové éry se Pavel Kadlíček snažil co nejvíce zkoušet se svou kapelou D.U.Bmusic, se kterou nedávno vystoupil také na Dni sousedů v Přerově.

A jaké jsou jeho hudební plány? „Natočili jsme šest nových skladeb ve studiu a máme hotový i videoklip. Na podzim bychom chtěli vydat také CD,“ prozradil.