Přestože vystudoval angličtinu, žil a pracoval v Londýně v oboru, který je na hony vzdálen kavárenskému řemeslu, rozhodl se vrátit do rodného města a otevřít nový prostor.

Takový, který bude doplňovat místní nabídku kaváren o jemnou alternativu a poskytne zázemí milovníkům hudby a kultury, v ideálním případě té lokální.

Alernativa k vyzkoušení

Jak Jakub tvrdí, život sám vás zavede přesně tam, kde máte být. Skvělou práci i život v Londýně si se svojí ženou užíval. Pak ale nastalo „brexitové“ rozčarování, které vyústilo v návrat domů, do Čech.

„V Londýně můžete mít cokoliv chcete, kdykoliv, ale nejste nikdy sám a všechno je daleko. Buď se s tím smíříte anebo vám to začne vadit. Když přišel moment, kdy jsme byli nucení hledat nový podnájem, zlomilo se to a my si řekli, že toho bylo dost a že se vrátíme,“ vzpomíná Jakub na život v zahraničí.

„Ještě v Londýně jsem se dozvěděl, že město Přerov nabízí volné prostory lidem, kteří by chtěli podnikat. Já jsem se chytil bývalé prodejny oděvů Martina, a řekl si, že tu udělám kancelář a malou kavárnu. Dlužno dodat, že v té době jsem o kávě nevěděl naprosto nic, dalo by se i říct, že pro mě káva byla nezajímavá. To jsem chtěl změnit, ale vlastní cestou, nechtěl jsem být zatížený nějakou profesní deformací nebo se přidat k nějakému trendy směru. Hledal jsem výběrovou kávu pohledem spotřebitele, takovou která dává nějaký smysl a není jen z automatu nebo od populárního řetězce.“

Jakub upřednostňuje veganskou stravu, nejí tedy nic, co je živočišného původu. I jeho kavárna je proto veganská. Kdekoliv mimo velkoměsto by možná mohl narazit, Jakub má ovšem jasno.

„Nechci nikomu kázat, ani do něčeho nutit, chci jen nabízet alternativu, možnost vyzkoušet si, co veganské jídlo představuje, a také to, že může být skutečně výborné, barevné a obohacující, “ vysvětluje šéf Nebe.

Prostor pro zajímavé akce

Kavárna zatím, kromě kávy, nabízí dezerty a něco menšího k zakousnutí, v plánu je ještě spousta zajímavých věcí, a to nejen na poli gastronomie.

Nejen jídlem a kávou je totiž člověk živ a potěšen.

„Nebe počká jsme otvírali s úmyslem, že bychom rádi poskytli prostor různým umělcům. Primárně kavárna vznikla proto, abychom v kulturní oblasti vzdávali hold lidem z Přerova. První kulturní akcí, na které prostor kavárny přivítá hosty je takzvaná Slam poetry, tedy spontánní přednes poezie. Na ní vystoupí spousta zkušených a oceňovaných recitátorů, včetně těch přerovských. Doufám, že by měl pan Kainar radost. A já jsem rád, že kulturu v Přerově aspoň takto můžeme podpořit. Různě zajímavé akce se tu dějí, a čím víc jich bude, tím líp se tu bude žít,“ uzavírá majitel a barista v jedné osobě, Jakub Jüngling.