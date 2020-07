A proč právě písničky padesátých let? „Přerovský Elvis“ si oblíbil nejen hudbu této doby, ale všechno, co éru padesátek provází. „Je to o životním stylu, líbí se mi napomádované vlasy, ale i způsob oblékání - kožená bunda a kalhoty. Možná to někomu připadá zvláštní, ale nevyjdu ven bez napomádovaných vlasů, je to součást image. Rytmičnost skladeb navíc dokáže pořádně rozhýbat publikum - a to mě baví,“ vysvětluje.

Zdroj: archiv zpěváka