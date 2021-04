„Aktuálně máme asi tisíc rostlin levandule lékařské a levandule prostřední. Je to jen malé políčko, o které se s manželkou staráme a říkáme mu Bochorvence. Je to taková naše malá Provence v Bochoři, na jejíž obdělání stačí čtyři ruce a dvě motyky. Levandule dvakrát ročně stříháme a několikrát ročně okopáváme,“ říká Petr Novák, který se už teď těší na novou sezonu.

Levandule tam začínají kvést zpravidla ve druhé polovině června a kvetou přibližně měsíc. „Každý rok je to ale trochu jiné, záleží na počasí. Je-li počasí příznivé, pak levandule kvete ještě jednou na konci léta,“ vysvětluje nadšený pěstitel.

Návštěvníkům, kteří v létě vyrazí na zajímavý výlet k manželům Novákovým, se naskytne nejen nádherná a voňavá podívaná, ale také si odtud mohou odvézt kvalitní výrobky. Ať už jde o vázané kytky pro všechny příležitosti, třeba i svatební, levandulové dekorace nebo levandulové sirupy či ovocné pečené čaje s levandulí a džemy s levandulí.

„Sirupy máme ze čtyř variet levandule lékařské, takže si u nás zákazníci mohou koupit sirup z tmavě fialových variet Hidcote Blue nebo Ellagance Purple, modré variety Munstead Blue nebo z bílé variety Ellagance Ice. Rozdíly jsou jednoznačně vidět na barvě sirupu, ale jsou i ve vůni,“ podrobněji vysvětluje Hana Nováková.

Podle ní je levandulové pole nejen překrásnou podívanou, ale tato rostlina je významná i jako léčivka. Využívá se například při bolestech hlavy, nespavosti nebo nervozitě. Masáže olejem z levandule pomáhají i při revmatických bolestech.

„V kuchyni se využívá pouze levandule lékařská. Lavandin, čili levandule prostřední, se zase používá v kosmetice, má více esenciálního oleje a jeho vůně je ostřejší než u levandulí lékařských,“ seznamuje s rostlinou Hana Nováková.

Levandulové odpoledne

Bochořské políčko je volně přístupné, takže jeho majitelé nedokážou odhadnout, kolik lidí projede kolem a zastaví se. Ostatně od jara do podzimu je v levanduli lavička, na které si kolemjdoucí mohou na chvíli sednout a relaxovat pohledem do krásně vykvetlých fialových řad. Kromě pole se manželé Novákovi starají i o zvířata.

„Chováme kozy, kachny, slepice, králíky a morčata. Na zvířata se rády přijdou podívat děti ze škol a školek. Ale i do levandule se někdy přihlásí skupinová návštěva,“ říká Petr Novák.

V sezoně manželé Novákovi pořádají takzvané Levandulové odpoledne. Během něj je možné ochutnat levandulovou limonádu, levandulové výrobky a prohlédnout si políčko, třeba i s výkladem. Na Levandulové odpoledne jezdí už několikátým rokem mnoho milovníků levandule z širokého okolí.

„Během sezony máme otevřený Levandulomat. To znamená, že otevřeme okno na Návsi, ve kterém je váza s kytkami a pokladnička. Kdo jde kolem a chce čerstvou levanduli, může si kytku koupit,“ vysvětluje Novák. S realizací Levandulového odpoledne pomáhají manželům rodinní příslušníci a kamarádi.

Rostliny kvetou pandemii navzdory

A jaké má rodina plány do budoucna?

„Každý rok políčko rozšiřujeme. Máme to v plánu i letos. Založili jsme Levandulový spolek, se kterým se chystáme organizovat různé zábavné akce. Právě teď připravujeme společně se Základní školou v Bochoři virtuální putování Z Bochoře do Aše a zase zpátky. Nejpozději do třiceti dnů chceme „ujít“ 2021 kilometrů po vytyčené trase na mapě. Posouvat se budeme ušlými nebo uběhnutými kilometry, které občané Bochoře reálně nachodí během svých vycházek nebo naběhají při sportovních aktivitách. A protože je pořadatelem Levandulový spolek, tak se během tohoto putování musíme nutně podívat i na několik míst v naší republice, kde se levandule také pěstuje,“ objasnil novou aktivitu Petr Novák.

Také na pěstitele z Bochoře dopadla současná covidová pandemie.

„Pro nás to byly například zrušené farmářské trhy nebo omezení shromažďování osob. Dříve jsme uspořádali v sezoně jedno Levandulové odpoledne, v loňském roce, abychom omezili koncentraci lidí, jsme program upravili a Levandulových odpolední bylo celkem šest. Hůře se dá plánovat, protože nevíme, co bude za týden, natož co bude v červnu. Ale věřím, že jsme schopni se přizpůsobit. Levandule ale rostou a kvetou covidové pandemii navzdory. Motyky zahálet určitě nebudou a fyzická aktivita a pobyt na čerstvém vzduchu, navíc ve voňavé levanduli, je pro nás lékem na chmury pramenící z této podivné doby,“ uzavírá Petr Novák.

Dagmar Rozkošná