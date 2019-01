Rouské /FOTOGALERIE/ – Stovky rockových nadšenců přilákal v sobotu 5. září hudební festival Best – Fest 2009 „druhá šance“ do obce Rouské na místní výletiště, kde se na podiu vystřídalo celkem osm kapel.

Ve více jak desetihodinovém maratonu hudby zahráli Anna K & Band, Wishmasters Nightwish revival, Ozzy Osbourne revival Praha, Hádramašmátrá, Rolling Stones revival band Brno, Kalibra, Neřeš a Treason.

Největší a nejočekávanější hvězdou Best-Festu byla bezesporu Anna K, která během vystoupení oplývala skvělou náladou. „Do těchto končin jezdím hrozně ráda. Je to tady vždycky kotel! Já to tady miluji. Dáme si slivovičku a půjdeme spát,“ loučila se s publikem zpěvačka Anna K.

Dokonalou hlasovou a vizuální podobnost mohli návštěvníci obdivovat u všech třech revivalových seskupení Ozzy Osbourne, Nightwish i Rolling Stones. „Ozzy byl úplně k nerozeznání od originálu, i ten jeho zpěv neměl chybu,“ řekl nadšeně osmnáctiletý Jakub.

Pořadatelé tentokrát neponechali nic náhodě. Po zrušeném termínu 18. července, kdy festival byli nuceni předčasně ukončit kvůli silnému dešti, byly nyní v prostorách výletiště postavené tři velké stany pro minimálně 400 lidí, a zvukaři, technici i podium byli připraveni na produkci i v případě přeháněk.

„Jsme hrozně rádi, že to počasí tentokrát vyšlo a my jsme mohli splnit, co jsme slíbili, uskutečnit druhou šanci festivalu,“ uvedl pořadatel Best-Festu Václav Marek.