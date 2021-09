Skladby legendárního blues-rockového kytaristy Garyho Moora přijede zahrát v sobotu 25. září do Přerova jeho syn Jack. Koncert, který se musel loni kvůli koronavirové pandemii přesunout na jiný termín, se uskuteční v 19.30 hodin ve velkém sále Městského domu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.