Překvapení roku

Album Prásknu bičem vydala autorská dvojice - Štěpán Kozub a Jiří Krhut - na konci roku 2020. Oblíbení ostravští baviči se tehdy stali na české hudební scéně pro mnohé doslova "šokem roku". Zejména na adresu populárního herce a člena Třech tygrů z Divadla Mír Štěpána Kozuba se snesla vlna překvapivých, ale vesměs pozitivních reakcí. Lidé chválili jeho pěvecké nadání, jemnost a křehkost podání jednotlivých šansonů.

Jiří Krhut: objev z Heligonky

Svůj díl slávy však sklidil i hudebník Jiří Krhut, pro Ostravu v té době již neodmyslitelně spjatý s žertovnými songy reagujícími na aktuální události v regionu - například s internetovým hitem Poliši ze severu (o kterém jsme psali zde), nebo s hymnou para hokejistů (o které psal Deník zde), s hitem věnovaným vítkovickému hokejovém týmu nazvaném Party u Olesza (o kterém jsme psali zde), ale i songem pro projekt Česko čte dětem (o kterém psal Deník zde). Pozornosti autora neunikly ani reakce na odhalení sochy lidmi milované zpěvačky Věry Špinarové - více zde.

Kamarádi do deště?

Autorská dvojice Štěpán Kozub a Jiří Krhut spolu vystupuje od roku 2021 na koncertech po celé České republice, ať již v komorním prostředí divadel, na velkých festivalech jako Štěrkovna Open Music, Colours of Ostrava nebo v Mutlifunkční aule GONG Ostrava v doprovodu obrovského hudebního tělesa jakou je Janáčkova filharmonie Ostrava a sbor Permoník.

Jiří Krhut o spolupráci se Štěpánem Kozubem: „Vážím si toho, že mohu psát, skládat a posílat písničky do světa a rozdávat tak radost, nyní společně i se Štěpánem. Pro mě je nejen vynikající herec s velmi zajímavým hlasem, ale má obrovský univerzální talent. Hlavně je to můj kamarád a mohu prozradit, že díky zpěvu může být před divákem oproti hereckým rolím sám sebou, jak se mi jednou svěřil“.

Štěpán Kozub o Jiřím Krhutovi: „Zjistil jsem, že Jirka je nejen ostravský muzikant a komik, který vystupuje pravidelně v klubu Heligonka, ale že také skládá autorskou hudbu, píše poetické věci, básně. Četl mi je a zpíval a mně přišlo jako obrovská škoda, že se nedostávají k lidem. A tak jsme se dohodli, že zkusíme jednu píseň nazpívat. Pustíme ji do světa a uvidíme, co to udělá. Nakonec jsme nahráli celé album a vyjeli na šnůru. Kluby byly plné a lidi si písničky zpívali s námi. Mám radost, že se texty dostaly k lidem. Přišlo by mi to jako hřích, kdyby to tak nebylo. Ale až s Jirkou jsem objevil žánr, který mi sedí. A to je šanson. A trochu folk. Našel jsem se v hudbě díky těm textům.“

Byla to výzva, říká autor internetového hitu Poliši ze severu Jiří Krhut

Hudební kritici na písních debutového alba Prásknu bičem v recenzích oceňují, že v sobě spojují zdánlivě nespojitelné - atmosféru starých šansonových časů a moderní dobu symbolizovanou hudebním minimalismem. Nabízí křehké kouzlo melancholie a originální humor, který je neodmyslitelně spjat s oběma interprety a i při koncertu v Praze bude jejich "společným jmenovatelem". Diváci se tak mohou 3. října ve Fóru Karlín těšit na jedinečný zážitek.

Zdroj: Youtube

Duo společně vypustilo do světa také dva videoklipy k písním Práce pro šaška a Někdy se bojím. Oba si režíroval, scénář napsal i hlavní roli zahrál sám Štěpán Kozub. Jak již dříve několikrát uvedli, píseň Někdy se bojím je výčtem momentů a situací, kterých se oba autoři v životě obávají. Nosným tématem je pak refrén, kde poukazují na to, že ke štěstí mnohdy stačí voda, slova a písně a je důležité jen neztratit víru: „Neber mi víru, neber mi nebe, neber mi prosím, neber mi sebe!“

Zdroj: Youtube