Scénické čtení představilo méně známý příběh od Karla Čapka

„Scénickým čtením se zajímavým příběhem se věnuji již několik let a ještě jsem nenarazil na text, který by byl vhodnější pro zpracování touto jevištní formou. V Přerově s touto hrou účinkujeme poprvé, ale celkově se jedná už asi o naši třiatřicátou reprízu,“ řekl režisér a herec David Vacke, který se na pódiu představil spolu s Jiřím Hejcmanem a Pavlínou Hejcmanovou.

Skandální aféra Josefa Hlouška letos slaví devadesát let od svého napsání, ale stále je aktuální i pro dnešní dobu. Diváci se stali svědky zápletky, v níž se občan Josef Hloušek dostane prostřednictvím novin do řečí.

Na základě různých nepravd, které šíří noviny, dojde k tomu, že se o Josefovi Hlouškovi šíří skandální aféra a tato situace dožene nebohého muže až k sebevraždě. Zamotaný příběh končí úsměvným závěrem, že ani smutný konec Hlouška se nemusí zakládat na pravdě.

Přestože sál loutkového divadla nebyl zcela zaplněn diváky, ti, kteří přišli, rozhodně nelitovali.

„Byl to velmi zajímavý kulturní zážitek. Na scénickém čtení jsem byla poprvé a po dnešním večeru bych si na něco podobného zašla znovu,“ svěřila se jedna z návštěvnic Renata Skácelová. Výkon herců si pochvalovala i principálka Loutkového divadla Marie Veřmiřovská.

„Jsou to vynikající herci a myslím si, že scénické čtení se do prostor loutkového divadla výborně hodí. Snažíme se nabídnout lidem nejen kulturu i v jiné podobě než je loutkové divadlo. Dílo od Karla Čapka jsme navíc zvolili záměrně, protože letos uplynulo sto třicet let od jeho narození,“ sdělila Veřmiřovská.

„Jsme rádi, že naše scénické čtení diváky baví. Většinou se tedy zaměřujeme na dětskou skupinu, i když účinkujeme rádi i pro dospělé. Snažíme se o to, aby naše scénická čtení inspirovala diváky k aktivní práci s knihou,“ doplnnil režisér a herec Vacke.

DAGMAR ROZKOŠNÁ