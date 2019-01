/ROZHOVOR/ Již téměř čtvrt století vede jedno z nejprestižnějších těles české hudební scény. Slovenský šéfdirigent Vladimír Valovič představí Rozhlasový Big Band Gustava Broma v březnu 2019 i v Olomouci.

Od roku 2013 Vám přibylo k Vašemu názvu Big Band Gustava Broma přízvisko „rozhlasový“. Přináší vám tato spolupráce nějakou změnu?

Velice si vážím toho, že jedna z nejstarších a nejvýznamnějších mediálních institucí v Evropě dala nabídku ke spolupráci právě našemu tělesu. Je to opravdová čest a nám se tím otevřely dveře k zajímavým projektům. Český rozhlas je partnerem mnoha kulturních akci, jakou je například olomoucký The Ples, který budeme hudebně doprovázet v 2. března 2018.



Koncertujete v Olomouci často?

Angažmá máme po celé České republice a často vyrážíme do zahraničí. Nicméně s Olomoucí nás pojí vzpomínky na unikátní koncert v roce 2015. Jednalo se o experimentální projekt s kapelou Blue Effect, započatý v 70. letech s názvem Nová syntéza. Unikátní atmosféra, která se v areálu Korunní pevnůstky vytvořila, byla nevšední.



Na co se mohou hosté The Plesu těšit po hudební stránce?

Když mi Gustav Brom předával žezlo, říkal před celou kapelou, že odevzdává český poklad a že kapelu budoval několik desítek let. Prosil, abychom to vynikající jméno kapely udrželi dál. Byl to velký závazek, ale věřím, že tam nahoře nelituje. Náš repertoár je sestavený z klasických swingových melodií a produkovaný těmi nejlepšími hudebníky. Vycházíme prostě z toho, jak lidé kapelu znali, z toho, co vždycky hrála. Hosté se tedy mohou těšit na velice kvalitní hudební zážitek.



Uslyšíme, kromě známých jazzových a swingových melodií, i vaše vlastní skladby?

Kapela má a vždycky měla dost svých skladatelů a aranžérů. Stejně tak je tomu i nyní. Autorské skladby jsou neoddělitelnou součástí našeho repertoáru. Ale stále se jedná o velkokapelový swingový mainstream. Nechceme se stylizovat do experimentálních poloh. Několikrát jsme zkoušeli něco neobvyklého, ale nesedělo nám to. Nepodléháme módním trendům a zachováváme si stylovou konstantu.



Bude večer tematicky laděný?

The Ples je inspirovaný benátským karnevalem. S tím souvisí hojnost a tajemná atmosféra. Hojnost poznáte prostřednictvím nabídky vybraných delikates, skvělého pití a doprovodného programu. Tajemnou atmosféru vytvoří maskovaní tanečníci v elegantních róbách. V rytmu swingu tak ožijí bauty a kolombíny. Máme se na co těšit.



Autorka: Marie Kúdelová