„Rockovému“ Pavlu Šporclovi lidé v Přerově aplaudovali vestoje

Byl to jeden z koncertů, na které se nezapomíná. Český houslista Pavel Šporcl přivezl v úterý večer do Přerova ojedinělý hudební projekt - Feeling Good, na kterém zazněly upravené rockové skladby jako Stairway to Heaven a Kashmir od Led Zeppelin nebo Smoke on the Water kapely Deep Purple.

Rockově laděný projekt Feeling Good houslisty Pavla Šporcla si přišly v úterý večer poslechnout do farní zahrady u kostela sv. Vavřince v Přerově tři stovky lidí. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová