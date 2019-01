Přerov – Hrají spolu třetí rok, svůj styl neškatulkují a vyzkoušeli si na vlastní kůži, jaké to je hrát jen pro zvukaře. Řeč je o přerovských Critical Acclaim. Kapele, o které v budoucnu nejspíš ještě uslyšíme.

Kdo jsou Critical Acclaim?

Petr (zpěv): Skupina pěti mladých a krásných chlapů hrajících crossover. A proč crossover? Protože nemůžeme říct, že je to rock. I když to teda rock z nějaké části je. Jenže dneska je tolik žánrů, že škatulkovat nebo najít ten přesný název je mnohem těžší než udělat písničku.

Ondra (bicí): Prostě takový rock for people.

Jak dlouho spolu hrajete?

Petr: Dohromady jsme se dali v březnu 2014.

Texty si píšete sami? Kdoje vaším textařem?

Kuba (kytara): Nikoho takového nemáme. V podstatě to funguje tak, že každý něco přinese a pak proběhne debata, která oddělí „zrno od plev“.

Ondra: Všichni kecají do všeho! (smích)

Petr: Když někdo napíše text, tak si ho ve zkušebně přečteme a řekneme si, co se komu nelíbí nebo co už je klišé nebo tak. Navíc v té angličtině je to hodně specifické.

Trochu jste mi teď nahráli. Proč zpíváte anglicky? Čeština není vhodná pro kapelu vašeho ražení?

Petr: My ale nezpíváme anglicky, ale americky s australským přízvukem (smích). Ne, sranda. Psát texty v angličtině je zkrátka jednodušší než v češtině. Tím ale nechci říct, že bych český jazyk neměl rád. Naopak. V budoucnu bych si nějaké songy v češtině rád zazpíval.

Ondra: Anebo ve slovenštině (smích).

Petr: Nic proti kapelám, které zpívají česky, ale myslím si, že je jich tady až moc. Chtěli jsme se nějak odlišit. Hlavně tím žánrem. Myslím, že konkrétně tady v Přerově taková kapela není.



V čem si myslíte, že jste tak unikátní a žánrově vymezení?

Petr: Asi tím, že neumíme screamovat (smích).



Screamovat?

Petr: Ano, křičet do mikrofonu. Jednou se mi to teda podařilo při nahrávání desky, tam jsem to udělal na první dobrou, takže to tam zůstalo, ale jinak bych to nedělal (smích).

Chcete se pochlubit svojí tvorbou?Napište na zuzana.krybusova@denik.cz

ŘÍKALI JSME MU LUDĚK

Jaké byly začátky kapely Critical Acclaim? Měli jste na růžích ustláno?

Petr: To určitě ne. Spousta kapel začíná svoji kariéru na coverech (nové verze již dříve nahraných skladeb, pozn. red.), což není náš případ. První rok jsme byli jen ve zkušebně a vymýšleli songy. Nic nás netlačilo. Ani čas.



Stalo se vám někdy, že na váš koncert nikdo nepřišel?

Petr: No jasně! Na motorkářském festivalu v Morkovicích.



Co jste dělali? Jak jste se cítili?

Petr: Byla to sranda. Fotili jsme se a natáčeli se na video.

Kuba: Vlastně, jeden fanoušek tam byl. Spal pod pódiem přímo u reprobedny. Na sobě měl jen kraťasy a vypadal spokojeně. Ani jsme ho nebudili.

Petr: Říkali jsme mu Luděk (smích).



A kde se zase naopak nejvíc „pařilo“?

Petr: Ten motorkářský festival byl spíš výjimka. Jinak myslím, že lidi na naše koncerty vesměs chodí. A opravdu se nechci nějak chvástat. Ale tím největším překvapením pro nás byly Pivní slavnosti v Přerově, kam si nás přišlo poslechnout zhruba pět set lidí. Atmosféra byla fakt úžasná.



Když na koncert přijde hodně lidí, působí to na vás jako adrenalinová bomba?

Petr: Rozhodně! Množství fanoušků při koncertu odráží i výkon muzikantů. To je bez debat. A co úplně nesnáším, je, když se na koncertech sedí.

Máte za sebou nějaké koncerty v zahraničí?

Petr: Zatím ne, ale letos budeme! Chystáme se totiž do Polska… Měli jsme vyrazit sice už v únoru, ale klub, kde jsme měli koncertovat, vykradli. Takže se to posunulo někdy na jaro.

BRADAVKAMI BYCH UDĚLAL DÍRU DO SKLA

Na světě už máte dva klipy. Ten první, Rotten roses, je na vás trochu „slaďárna“, nemyslíte?

Petr: Hned na začátku bych chtěl zmínit jméno Michala Nováka z Lipníka nad Bečvou. Je to kameraman a režisér v jedné osobě a s klipem nám hodně pomohl, za což jsme mu moc vděční. Byl to vlastně on, kdo přišel s nápadem růží, který celý klip provázejí.

Kde se klip natáčel?

Ondra: V Bečvě, někde mezi Lipníkem a Přerovem.

Petr: Využili jsme tam české trikové studio, ve chvíli, kdy to vypadalo, že jsem po prsa ve vodě, jsem vlastně klečel. Ale nikdo to nepoznal! Teda myslím (smích).

Dost děsivě vypadala část, kdy jste se navzájem topili s dívkou v rudých šatech…

Petr: To byl zážitek hlavně pro ni (smích).

Kuba: Ono to vypadalo v klipu drasticky, ale hodně jsme se u toho nasmáli. Hlavně, když z vody trčely jen ruce nebo nohy.



Vím, že jste klip natáčeli někdy koncem září, nebyla už trochu zima?

Petr: Byla. Bradavkami bych udělal díru do skla (smích).



Druhý klip Protective hands naopak působí hodně syrově…

Petr: To byl právě záměr. Šlo hlavně o to, dostat všechny členy kapely do záběru. V prvním klipu kluci moc vidět nebyli, jen já, což je asi trochu štvalo (smích).



Zaujala mě ta performance s rukama…

Petr: To se povedlo, že? Ten klip jsme točili někdy v polovině listopadu, v bývalé budově Kazeta v Přerově. Tam nám byla teprve zima!

Ondra: Museli jsme tam nejdřív uklidit. Všude tam leželi mrtví holubi. Koncepčně se nám nehodili do tématu (smích).

V Přerově bohužel víc lákají revivaly, říká zpěvačka Corps of Noise

NA NOVÝ ROK S DOBRÝM SKUTKEM

Jste ryze přerovská kapela, jak často hrajete a kde vás můžou fanoušci v Přerově slyšet?

Ondra: Řekněme si to na rovinu – v Přerově si nikde moc nezahrajete. Uzavřením klubu Exit přestaly v tomto městě prostory ke koncertování de facto existovat. Sice je možnost uspořádat koncert třeba v restauraci Pivovar nebo ve V-Klubu, ale vyloženě hudební klub v Přerově už není. A pak tady máme akce, jako jsou třeba Pivní slavnosti, kam se ale začínající kapely moc nedostanou. Pak už zbývá jen uspořádat vlastní koncert.

To mi připomíná, že jste začátkem ledna v restauraci pivovaru Zubr pořádali benefiční koncert Na nový rok s dobrým skutkem, je to tak?

Petr: Je to pravda. Původně jsme chtěli udělat jen akustický koncert, ale napadlo nás, že by z toho mohla být pěkná benefice.



Záslužná činnost. Kdo se koncertu účastnil a komu jste pak peníze věnovali?

Petr: Byly to vesměs přerovské kapely, kterým chceme tímto ještě jednou poděkovat. Výtěžek, něco kolem osmi tisíc korun, pak putoval do mobilního hospicu Nejste sami v Olomouci.



Co dál plánují Critical Acclaim?

Petr: Co se týče koncertů, tak jsme vděční za jakoukoliv nabídku. Určitě chceme hrát co nejvíc, a to nejen v Přerově, ale taky někde dál. Chceme se trochu rozprostřít do prostoru (smích). A hlavně pokračovat v podobném duchu. Možná přidáme trochu elektroniky. Nicméně, osobně si myslím, že bychom si zasloužili nějaký oficiální ploužák.

Ondra: Budeme hrát, dokud nás budou manželky na koncerty pouštět (smích).

Critical Acclaim

je kapela z Přerova, hrající moderní rock s crossoverem a prvky metalu. Zakladatelé Stanislav Bárta s Davidem Kutějem se dali dohromady na začátku roku 2013. K nim se o něco později připojil Jakub Skácelík.

Původní pracovní název kapely „From The Last Breath“ byl pouze orientační a vydržel až do poloviny roku 2014, kdy po konkurzu na zpěváka přišel do kapely Petr Kadlec.

Posledního člena, bubeníka Ondru Štepánka, kapela přijala, aby mozaika byla kompletní.

V tu chvíli začíná Critical Acclaim s vlastní tvorbou. V létě 2015 vydává svou prvotinu „Taste of ink“, která obsahuje jedenáct songů, které míchají jemné melodie s agresivnějším feelingem.

Od této doby začíná kapela pravidelně koncertovat. Na podzim téhož roku se jim dostala příležitost předskakovat americké kapele Dayseeker v Kroměříži. V roce 2016 se jí podařilo vystoupit na Pivních slavnostech v Přerově, kde si zahrála před téměř pěti sty fanoušky. Na začátku roku 2017 pořádala benefiční koncert, jehož celkový výtěžek putoval do mobilního hospicu v Olomouci.

V současné době se pomalu vrací k tvorbě nového materiálu, ze kterého by se měla zrodit druhá deska.

Více na: bandzone.cz/criticalacclaim

www.facebook.com/bandcriticalacclaim