Pokaždé, když přerovský skladatel a hudebník Jaroslav Wykrent slavil kulaté narozeniny, uspořádal pro své fanoušky koncert v Městském domě. Svých osmdesátin už se bohužel nedožil, protože loni v březnu zemřel. Oslavu významného jubilea se proto rozhodli uspořádat muzikanti z jeho doprovodné kapely In blue, kteří na koncert pozvali řadu zajímavých hostů.

Vzpomínkový večer na Jaroslava Wykrenta s názvem "Tenkrát v osm po 25 letech". 13. 11. 2022. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Vzpomínka na Jaroslava Wykrenta se uskuteční v den jeho nedožitých osmdesátých narozenin - v neděli 10. září. Začátek koncertu v Městském domě je v 19.30 hodin.

„Nápad uspořádat vzpomínkový koncert k nedožitým osmdesátinám Jaroslava Wykrenta vzešel od saxofonisty Rudy Březiny a členů kapely. Tím hlavním důvodem je, že naše koncerty byly náhle přerušeny a my se nestihli nijak rozloučit - ani sami mezi sebou jako kapela, ale ani s našimi fanoušky,“ řekl kytarista Ivan Němeček, který založil doprovodnou kapelu Jaroslava Wykrenta In blue a v posledních letech společně skládali písně.

„Rozhodli jsme se připomenout Jardovy osmdesátiny alespoň tímto způsobem. Kapela zahraje v té nejlepší formě a zároveň to bude i její derniéra, protože v žádném případě nechceme dál pokračovat cestou nějakého revivalu. Chceme tuto kapitolu uzavřít a důstojně se rozloučit,“ popsal.

Oslava osmdesátin Jaroslava Wykrenta by se měla obejít bez zbytečného smutku a patosu. „Bude to pestrý večer, na kterém Wykrentovy písničky zazpívá řada známých hudebních osobností. Všichni, kdo se na pódiu objeví, Jardu dobře znali a spolupracovali s ním na různých projektech,“ vysvětlil Ivan Němeček.

Skupina In blue přizvala na pódium hned několik zpěváků, v jejichž podání zazní umělcovy oblíbené písničky. Jejich interpretace se zhostí mimo jiné i Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský ze skupiny Neřež. „Se Zdeňkem Vřešťálem měl Jaroslav Wykrent společné koncerty v Čechách, s Václavem Fajfrem, kterého jsme také pozvali, zase pořádal benefiční vystoupení,“ vysvětlil.

Zpestřením programu bude i unplugged koncert legendární přerovské skupiny Pirillo. I to má svůj důvod. „Jaroslav Wykrent skládal v devadesátých letech texty pro Pirillo, takže jsme se rozhodli k těmto skladbám vrátit,“ zmínil.

Podle Němečka dnes spousta muzikantů hraje nejznámější Wykrentovy písničky, jako jsou Růžová pentle, Slunečnice nebo Píseň pro mou lady. „To, co se většinou hraje, jsou ale jen začátky a tato tvorba měla jinou poetiku. My chceme ukázat Wykrenta i ze spolupráce s rockovými kapelami a představit jeho tvorbu, která vznikala, když už byl zralým autorem. Skládal písně desetiletí a až do konce svého života byl plodným autorem,“ uvedl.

Na koncertě zazní nejen starší a posluchačsky oblíbené písničky, ale i ty z novější tvorby - Sáro, Sáro, Nalej mi, lásko má, nebo Neobracej oči k nebi.

Písničky Jaroslava Wykrenta zazní v podání skvělých zpěváků - kromě Zdeňka Vřešťála, Víta Sázavského a Václava Fajfra se jejich interpretace zhostí také domácí muzikanti - Vojta Samek ze skupiny Kameron, Jirka Štěpánek z kapely Penzistor nebo Ruda Janoš z bandu Los Playboys. Posluchači se mohou těšit také na Jaroslava Hřičišče, který působil v kapele Spektrum a Pantograf.

„Bude to tedy pestré. Pozvali jsme i hosty z olomouckého a ostravského rozhlasu, kteří budou na Jaroslava Wykrenta také vzpomínat. Máme připravený i dort pro oslavence a celé je to koncipované jako společná party muzikantů, kteří si přijdou zazpívat Wykrentovy písničky. O finále se postarají tři tenoři a pravidlo je, že koncert nemůže končit jinou písní, než je Agnes. Druhým pravidlem pak je, že po Agnes už se nepřidává,“ poznamenal s úsměvem.

Skupinu In blue tvoří kromě kytaristy a skladatele Ivana Němečka také Petr Vyňuchal, který hraje na akustickou kytaru, za klávesy usedne Petr Stojan a za bicí Radek Hrůza. „Vzácnými hosty jsou saxofonista a flétnista Rudolf Březina a baskytarista Petr Vavřík ze skupiny Buty,“ uzavřel Ivan Němeček.