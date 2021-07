„Nové album vznikalo v době pandemie a pracovali jsme na něm přes rok. Na začátku procesu se ke kapele připojil kytarista Tomáš Kopeček, a tím nás hodně nasměroval k novému zvuku. První vlaštovkou a ukázkou toho, kam chceme směřovat, je singl Out Of Blue, který jsme společně s videoklipem vydali na začátku června,“ řekl Petr Kadlec z kapely Critical Acclaim.

Producentské taktovky se ujal člen skupiny Martin Procházka.

„Začali jsme úplně od podlahy a kompletně překopali styl tvorby naší hudby, aranží a psaní textů. Věříme, že nové album může svou pestrostí oslovit nové fanoušky, kteří nás v minulosti neznali,“ dodal.

Songy, které posluchači na albu najdou, se dotknou různých témat. Od globálních problémů přes zkušenosti s nevidomým Vojtou, pro kterého loni kapela díky benefičnímu koncertu vybrala peníze na asistenčního psa, až po sociální sítě, jimiž jsou dnes lidé pohlceni.

„Pro mě je nejsilnější song o vztahu mých synovců s mými rodiči na dálku. Sestra totiž žije s dětmi ve Spojených státech a mí rodiče se mohou s vnoučaty vidět jen omezeně. Dokonce se nám podařilo mé synovce dostat do songu a vyprávějí, co mají na svých českých prarodičích nejraději. Za nás je to nejlepší možné zakončení alba,“ zmínil Petr Kadlec.

O mix a mastering se postaral Filip Vlček. Album vyšlo v polovině července na všech digitálních platformách a k dostání je i CD. Na koncertě v Aniččině dvoře vystoupí společně se skupinou Critical Acclaim také přerovská kapela NSOS.