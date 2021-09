Posluchači se mohou těšit po skončení koncertů také na oblíbené afterparty v předsálí, které budou v režii formace AghaRTA Old Stars Band a hostů. Začátky koncertů v přerovském Městském domě jsou vždy v 19.30 hodin.

Finále festivalu obstará mladá americká zpěvačka Jazzmeia Horn, která patří mezi výrazné osobnosti nastupující jazzové generace, o čemž svědčí i to, že obě její alba, která vydala, si vysloužila nominaci na americkou hudební cenu Grammy.

„Přerovské publikum mělo tu čest vidět Mika Sterna ve strhující akci už dvakrát, Billa Evanse jednou - a pokaždé to bylo s bouřlivými ovacemi. Dá se tedy právem očekávat, že spojení těchto dvou jazzových veličin bude hudební událostí přesahující rámec festivalu,“ poznamenal dramaturg Aleš Benda.

Páteční večer otevře slovenská skupina Šalefuky, což je projekt saxofonisty Milo Suchomela, propojující romskou hudbu se slovenským folklórem a balkánskými barvami dechových nástrojů. Domácí The Track Inspection nabídne fúzi jazzu, funku a soulu pod vedením pianisty a varhaníka Jana Andra. Hlavními hvězdami druhého festivalového večera jsou slavný kytarista Mike Stern a saxofonista Bill Evans.

První festivalový večer zakončí Bratři Ebenové, kteří vlivy rockové, folkové a jazzové hudby spolu s uměním používat neobvyklé hudební nástroje přetavili do netradičního a na české scéně nenapodobitelného „ebenovského“ zvuku.

Hlavní program 38. ročníku Československého jazzového festivalu se uskuteční od 21. do 23. října.

„Pokud platí tvrzení, že hudba léčí, tak jazzový festival v Přerově nabízí v této stále ještě nedoléčené covidové době vrchovatou dávku muzikoterapie. Letošní říjen by měl být tedy po loňském on-line ročníku ve znamení návratu natěšených jazzových příznivců do Městského domu,“ uvedl ředitel festivalu Rudolf Neuls.

Jarní prolog se letos přesunul až na 14. října, takže si posluchači ještě před vypuknutím třídenního hudebního maratónu užijí skvělý koncert. V jeho první části zahraje trumpetista Laco Déczi & Celula New York a po něm na pódium nastoupí jedna z nejslavnějších saxofonistek na světě Candy Dulfer.

