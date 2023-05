Už posedmé se opřou do strun kytaristé, hráči na banjo či ukulele, kteří dorazí prvního máje na prostranství u městských hradeb v Přerově. Kytarovou exhibici pořádá Nadační fond Blues nad Bečvou za podpory Kulturních a informačních služeb, města a kraje.

Kytarový rekord 2021 v Přerově. | Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Letos si profesionální i amatérští hudebníci užijí odpoledne s filmovými hity. Začátek akce je ve 14 hodin.

„Tématem Kytarového rekordu jsou tentokrát známé filmové písně. Kromě klasické Hendrixovky Hey Joe, spjaté s rekordem od prvního ročníku, zazní například píseň Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, kterou organizátoři zvolili jako symbolickou poctu k osmdesátinám Václava Neckáře. Kytaristé si společně zahrají také písně Oliver Twist, Severní vítr, Jednou mi fotr povídá a na závěr zazní song Let the sunshine in z legendárního filmu Miloše Formana Hair,“ popsal organizátor akce Pavel Ondrůj.

Zdroj: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Zájemci, kteří se chtějí rekordu zúčastnit, se mohou hlásit na adrese bluesnadbecvou.cz, kde najdou akordy, noty a tabulatury plánovaných skladeb, které na hradbách zazní.

„Dorazit mohou samozřejmě i nezaregistrovaní hráči. Pro účast stačí nacvičit klidně jen jednu skladbu,“ doplnil Pavel Ondrůj. Sraz účastníků a nácvik společného hraní je ve 12.30. Samotný rekord startuje jako každý rok ve 14 hodin.

Kytarový rekord na hradbách je jediná akce svého druhu v České republice a letos se probojovala do užšího výběru nominovaných na Cenu veřejnosti Olomouckého kraje v kategorii za výjimečný počin v oblasti kultury.