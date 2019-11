Tehdy Dlouhá noc zazní v olomouckém výstavišti Flora. Co si Helena Vondráčková vybaví ve spojení s Olomoucí, jaké umělce sama poslouchá a jak si poradila se sociálními sítěmi? Na to jsme s ejí ptali v rozhovoru Deníku

Naposledy, když s Vámi Deník dělal rozhovor, jsme psali: Hvězda české pop music, ale také úplně normální žena, která zavařuje vynikající nakládačky a dělá domácí marmelády. To stále platí?

Ano. Letos byla báječná úroda meruněk, tak je marmeláda ještě lepší než loni. Měla jsem radost, že zachutnala i všem mým kamarádům, kteří ji dostali na ochutnání. Od okurek jsme si letos, vzhledem k tomu, že jsme je loni s kamarádkou zavařovaly opravdu ve velkém množství, dala pauzu. Máme jich ještě dost.

Máte velmi nabitý diář, musíte být neustále na cestách. Máte na to nějaký trik? Kde a jak si nejlépe odpočinete?

Letos mám opravdu hodně práce, obzvláště v tomto období. Na odpočívání mi sice moc času nezbývá, ale k relaxu se snažím využít alespoň těch několika krásných dnů, které letošní podzim nabízí. Když mi vyjde chvilka, trávím ji na zahradě. Samozřejmě prací, která mě opravdu baví.

Jak vidíte současnou českou pop-music? Je na scéně podle vás nějaký výrazný talent?

Těch talentů jsem v poslední době zaregistrovala dost, a to jak sólistů, tak i skupin. Mně osobně se velmi líbí třeba Tereza Mašková, tvorba Marka Ztraceného nebo Olgy Lounové, které bude letos mým hostem na vánočním koncertu v Lucerně. Ze skupin si ráda poslechnu a baví mě Mandrage nebo Mirai.

Na vaši podzimní tour Helena Dlouhá noc live se může těšit i Olomouc. V sobotu 23. listopadu vystoupíte na Výstavišti Flora. Ráda se do Olomouce vracíte? Je nějaké vzpomínka, která se vám vždy při návštěvě Hané vybaví?

Na Hanou se vždycky ráda vracím, Olomouc patří bezpochyby k jednomu z nejhezčích měst této republiky. Měla jsem zde mnoho krásných vystoupení a dokonce i můj, kdysi bývalý baskytarista, pocházel z tohoto města. Po koncertě jsme vždy rádi navštěvovali jednu z restaurací ve spodní části náměstí, která měla báječnou atmosféru. Letos mám v plánu jít se podívat, jestli tam ještě je.

Dokážete se i dnes z potlesku lidí dojmout?

Ano. Vždy mě dojmou silné momenty. Letos jsem jeden takový zažila například v Chrudimi, což je můj rodný kraj. Na můj koncert se přišlo podívat spoustu mých kamarádek a spolužaček ze školy, včetně mé třídní učitelky z gymnázia.

Sítě? Používám facebook i instagram

Jak vnímáte moderní technologie a sociální sítě? Pomáhají vám v komunikaci s fanoušky?

Chvilku mi sice trvalo, než jsme se v moderních technologiích a sociálních sítích zorientovala, ale postupně se mi to celkem daří a pomáhá mi to v práci, tak v komunikaci. Používám facebook i instagram.

Koncertní šňůra vyvrcholí ve velkém sále Lucerny dva dny před Vánoci. Chystáte během koncertu vánoční překvapení?

Při každém vánočním koncertu vymýšlím něco, co by pro publikum bylo nové. Doufám, že se mi to povede i letos. V září jsem byla na koncertu Cher v Berlíně, takže inspirace mám víc než dost.

Jak prožije rok 2020 Helena Vondráčková? Máte před sebou nějaký velký úkol, ať už z pracovního nebo osobního života?

Především se chystám připravit novinkové album, na kterém začínám právě teď pracovat a které by mělo vyjít na podzim 2020. Byla jsem oslovena a uvažuji také o možnosti vzniku raritního CD, které bych natočila s orchestrem souboru Lučnica, Zlaté Housle. Také budu i nadále pokračovat ve své koncertní činnosti, pokud Panbůh dá.

Smrt Karla Gotta zasáhla celý národ. Nepřemýšlela jste, že byste na koncertech zařadila některou jeho nebo vaši společnou píseň?

Karel se nedá nahradit, takže je to složité, ale třeba se podaří, aby televize odvysílala naše společné vystoupení z newyorské Carnegie Hall, které je k dispozici. Odkaz na část tohoto koncertu najdou fanoušci právě na mém instagramu.