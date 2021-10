„Měšťák“ doslova praskal ve švech a při vystoupení světově proslulé nizozemské saxofonistky a zpěvačky Candy Dulfer, která z pódia v doprovodu špičkových hudebníků spustila smršť funky okořeněnou jazzem a soulem, začali lidé v sále spontánně tančit.

„Tak skvělou atmosféru, jakou tady vytvořila, bude možná příští týden na festivalu těžké překonat. Strhující rytmus a úžasný zážitek, který mohl trvat déle,“ nechal se slyšet jeden z posluchačů v sále.

Prolog Československého jazzového festivalu v Přerově se obvykle koná na jaře, ale kvůli covidovým opatřením se letos přesunul až na říjen. O úvodní koncert se postaral skvělý trumpetista Laco Deczi s kapelou Celula New York, kterého po pauze vystřídala saxofonistka a zpěvačka Candy Dulfer.

Po jejím boku se objevili kytarista Ulco Bed, baskytarista Xander Buvelot, klávesista Roger Happel, bubeník Kick Woudstra a zpěváci Ivan Peroti, Camilo Rodriguez a Henne Reijs.

„Candy Dulfer hraje na saxofon od šesti let a světově známou se stala díky instrumentálnímu duetu s kytaristou Eurythmics Davem Stewartem,“ přiblížil ředitel festivalu Rudolf Neuls. Nizozemská saxofonistka vydala deset alb a podílela se na nahrávkách takových osobností, jako byl Prince, se kterým také několik let koncertovala jako členka jeho slavné New Power Generation.

„Momentálně pracuje na novém albu a některé skladby z něj má spolu s léty prověřenými hity zařazené ve své energické show plné funky groovů a bezchybných saxofonových sól,“ řekl.

Posluchači se mohou už ve čtvrtek 21. října těšit na úvodní koncerty třídenního Československého jazzového festivalu, který hostí nejen známé české a slovenské hudebníky, ale i hvězdy amerického jazzu. Vrcholem festivalu bude bezpochyby páteční koncert dvou světových jazzových es, jimiž jsou americký kytarista a zpěvák Mike Stern a saxofonista, klávesista a zpěvák Bill Evans.