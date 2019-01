Přerov – „Zločinci podle zákona". To je název filmu, který pojednává o ruské mafii a jejich chapadlech v západní Evropě. Projekce se uskuteční v neděli 26. března od 16 hodin v Centru Sonus v Přerově.

„Ruské kriminální podsvětí je nechvalně známým pojmem v celém světě. Hrdinové filmu, jsou bývalí kriminálníci, členové ruské mafie, kteří otevřeně mluví o tom, co dělali a dělají,“ prozradila filmová režisérka a dokumentaristka z Přerova Jana Boršková.

Film z roku 2010 nabídne příchozím například pohled do období před i po rozpadu sovětského impéria, do doby kdy se začal organizovaný zločin u nás spojovat se soukromým podnikáním, přiblíží problematiku kuponové privatizace a její ovlivnění právě ruskou mafií nebo poukáže na možné zásahy mafie do dění v současné Evropské unii.

Režie je ujal Alexander Gentelev. Pro zájemce bude po skončení promítání připravena beseda, která bude zaměřena na problematiku ruské mafie.

„Debaty po filmu se zúčastní politolog Tomáš Šmíd, který se věnuje působení ruské mafie u nás,“ uzavřela Jana Boršková.

Filmový festival Jeden svět nabízí divákům každoročně více jak stovku lidskoprávních dokumentárních filmů.

V přerovském Centru Sonus se vybrané filmy promítají v rámci akce „Promítej i ty!“.