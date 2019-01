Známá přerovská kapela Critical Acclaim s původní tvorbou založenou na melodickém zpěvu a kytarách funguje od roku 2014.

Jejich debutové album Taste of Ink spatřilo světlo světa v roce 2015.

Od té doby kapela pravidelně koncertuje po všech koutech republiky.

V září roku 2018 vydali druhé album s názvem Learn and Live a otevřeli tak další kapitolu.



První desku jste vydali v roce 2015, druhou o tři roky později. Změnila se za tu dobu kapela?

Změnila se hodně a to jak personálně, tak muzikantsky. V roce 2017 odešel Ondra Štěpánek (bubeník), narodilo se mu dítě a chtěl se naplno věnovat rodině a nějakou dobu po tom skončil i zakladatel kapely Staňa Bárta. Za bubny se nově posadil Míša Michlíček a kytaru převzal Tomáš Kolda. Tím se přirozeně změnil i lidský náboj kapely, velice dobře si rozumíme a trávíme spolu i hodně volného času.

No a muzikantsky si myslím, že mezi první a druhou deskou je rozdíl docela zásadní, nechci říkat že jsme dospěli, ale naše první deska Taste of ink byla jednoduše debutová, jde na ní znát, že jsme chtěli za každou cenu mít nějakou muziku. Určitě bych ale nechtěl, aby to vyznělo tak, že s ní nejsme spokojeni, máme ty písničky pořád hodně rádi.

V případě druhé desky jsme se chtěli posunout o kus dál a myslím, že z 99 procent se to fakt povedlo. Je tam vidět obrovský pokrok, co se týče naší muziky a z výsledku jsme pořád hodně nadšení.



Jak jsem zmínila, mezi první a druhou deskou jsou tři roky, jak dlouho vznikala druhá deska? Předpokládám, že celý ten tříletý časový úsek jste se jí nevěnovali.

Ve skutečnosti to tak bylo, druhou desku jsme připravovali celé ty tři roky. Od vzniku prvního songu někdy v průběhu roku 2016, trvalo asi dva a půl roku, než jsme začali nahrávat. Problém je prozaický, kapela našeho rázu a velikosti potřebuje peníze na to, abychom mohli vůbec něco nahrát. Když za sebou nemáte nějaký label a děláte všechno na vlastní náklady, vlastní silou, nápady se realizují zdlouhavě a občas i dost těžko. Někdy jsme písničku udělali za jednu zkoušku a někdy jsme ji dělali třeba tři měsíce. Co se týče textů, ty jsme vlastně psali skoro dva roky. Asi i proto, že jsme chtěli, ať to má hlavu a patu, deska nese hodně našich společných témat a událostí, co se v našich životech staly.



Kde jste desku nahrávali? Předpokládám, že to není garážová nahrávka.

Upřímně řečeno dneska se už dá udělat skvělá garážová nahrávka a myslím, že bychom to i dokázali udělat, ale rozhodli jsme se jít cestou studiové nahrávky a vybrali jsme si studio Davida Spilky, který spolupracuje s, na české poměry, velkými metalcorovými kapelami. A ta spolupráce byla výborná. Moc nám pomohli, vyšli maximálně vstříc, dali nám zabrat, ale jsou to profíci a výsledek je na desce znát.

Vizuální stránku cédéčka pak navrhl Míša Novák z Lipníka, který se nám stará o veškerý artwork.



Jaké jsou vlastně vaše distribuční kanály, kde svoji muziku prodáváte? A jak funguje promo vaší kapely?

Naše písničky proběhly některými rádii, třeba Českým rozhlasem, Rock Maxem, Ruby, tam běžely i pozvánky na křest desky, co proběhl v září. Největší promo jsou pro nás v současné době digitální platformy jako je spotify, apple music, amazon a podobné. Když to přeženu, tak dnes dostanete hudbu k lidem vlastně jen tímto způsobem.



Velká propagační síla je určitě v živých koncertech. Máte za sebou něco zajímavého nebo vyjímečného? A chystáte teď aktuálně nějaký další koncert?

První týden v lednu jsme hráli na 3. ročníku akce, kterou pořádáme. Jedná se o benefiční akustický koncert na pivovaru v Přerově, což je velice úspěšná akce, soudě podle toho, že každý rok chodí víc a víc lidí. Já jsem moc rád, protože do toho vkládám dost sil. Ale vyplatí se to, každý rok se vybere poměrně dost peněz, které následně věnujeme na dobročinnost, teď to bylo už potřetí na mobilní hospic v Olomouci, který nám vstoupil do srdce a máme s nimi výborný vztah. Jednoduše víme, že peníze jdou na dobrou věc a oceňujeme, že i lidé uvažují podobně.

No a co se týče klasických koncertů. Na podzim loňského roku jsme jeli tour s pražskou kapelou Hand Grenade, která nás přizvala jako support k tour ke svojí nové desce. Možná s nimi pojedeme i na jarní tour, v plánu je i několik dalších koncertů, ale zatím není ještě nic pevně stanoveno, plány pořád tvoříme.



Kde zveřejňujete informace o plánovaných koncertech?

Na facebooku máme největší komunitu fanoušků, kterým jednoduše informace o koncertech takto sdělíme, potom využíváme instagram a taky bandzone. Zatím nejsme ve fázi, že bychom měli vlastní stránky, ale bylo by to potřeba, takže to v dohledné době máme v úmyslu změnit.



Na různých digitálních platformách se vaše muzika sehnat dá, je možné někde sehnat vaše cd i fyzicky?

Jednoduše se se zájemci domluvíme přes facebook, osobně předáme nebo pošleme poštou. Jinak se cédéčka prodávají na všech našich koncertech



A co další deska, máte do budoucna plány tohoto typu? Jaké jsou plány na směřování kapely do dalších tří let?

S kapelou se samozřejmě na toto téma bavíme, stanovujeme body na nadcházející rok. Chceme zkusit jen tak pro sebe vydat EP, třeba s pěti písničkami v češtině. Chceme zjistit, jestli to bude fungovat, protože ne vždycky čeština zafunguje ve výsledku tak, jak si člověk představuje, jak je původní úmysl a nechceme se zase úplně odchýlit od stylu, který hrajeme, což se změnou jazyka může nastat.

Prioritou jsou samozřejmě koncerty, odehrát jich co nejvíc, rozjet to a zúročit co nejvíc práci na desce. Další desku hned teď neplánujeme, ale samozřejmě nemůžeme a nechceme stát na místě, pořád se snažíme něco dělat. Máme hodně rádi klipy, protože je pro nás vizuální stránka důležitá. V průběhu ledna plánujeme natočit nový klip, který se bude, myslím, dost podstatně odlišovat od našich předchozích klipů chceme v něm poukázat na boybandy 90. let minulého století. Nechceme je parodovat, ale trošku to zlehčit. Hodně se na to těšíme, bude to sranda.

Kristýna Neulsová