Colours of Ostrava se tedy přesouvá na 13. - 16. července 2022, termín bude tedy opět středa - sobota. Deník nyní přináší celé znění zprávy pořadatelů oblíbeného ostravského festivalu. Online besedu s ředitelkou festivalu Zlatou Holušovou můžete sledovat 1. dubna od 17 hodin na facebooku festivalu.

Opravdu jsme věřili. Společně s dalšími pořadateli u nás či v Evropě jsme pracovali na opatřeních, která by pořádání velkých kulturních akcí v létě umožnila. Protože se ale tak rozsáhlý festival jako ten náš nedá v nejvyšší kvalitě připravit za pár měsíců, dostali jsme se v tuto chvíli do nejzazšího momentu a musíme se rozhodnout. Bohužel současná situace s pandemií koronaviru a neexistující výhled na letní měsíce ohledně budoucích opatření nám nedává jinou možnost než festival opět přesunout," vysvětlili ve středu pořadatelé populárního festivalu.

Jsme o rok starší a zkušenější. O rok, který otřásl tím, co jsme považovali za stálé a neměnné. Rok, který nejen téměř vymazal živou hudbu a kulturu z našich životů, ale zásadním způsobem ovlivnil zdraví a životy mnoha lidí, jejich dlouho budované podnikání a vystavil těžké zkoušce nejen zdravotníky či žáky ve školách a jejich rodiče. Rok, který jsme jako festival mohli překonat pouze díky podpoře vás, fanoušků, a našich partnerů. Děkujeme!

V tuto chvíli opět přicházíme s velkou prosbou: podpořte nás tím, že si vstupenku na loňský či letošní rok necháte i na rok příští. Věříme, že naše vstupenka u vás doma na nástěnce či v počítači zůstane jedním ze světel na konci tunelu, na které se můžete těšit.

Že společný zážitek z živé hudby a kultury nejen na našem festivalu se stane tím, co nás po tomto temném období spojí. Samozřejmě, pokud z existenčních či jiných vážných důvodů potřebujete vstupenku vrátit, pište nám od 7. dubna 2021 do 30. června 2021 na informace@colours.cz, budeme se snažit najít rychlé individuální řešení.

Nyní úspěšně pracujeme na tom, abychom co nejvíce zahraničních umělců včetně hlavních hvězd opět přesunuli na příští rok. Brzy vám přineseme, jak věříme, příznivé zprávy.

Je nám jasné, že je to již dlouhá doba, co jsme se viděli naživo. Doufáme ale, že to vydržíte ještě jeden rok. Věříme, že o to intenzivnější a lepší zážitek to pro vás i nás bude.

Děkujeme za veškerou podporu a přízeň. Buďte zdraví. Živá hudba a kultura musí přežít!

19. ročník festivalu Colours of Ostrava měl po přesunu z loňského roku proběhnout letos od 14. do 17. července. K hlavním hvězdám patřili opět The Killers (USA), Twenty One Pilots (USA), Martin Garrix (Holandsko), The Lumineers (USA), LP (USA), Youssou N´Dour (Senegal), Princess Nokia (USA) a řada dalších. Celkově by v areálu Dolních Vítkovice mělo proběhnout přes 450 programových bodů na 24 venkovních i krytých scénách - včetně mezinárodního fóra Meltingpot, divadel, workshopů, filmu či výtvarných instalací.