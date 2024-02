Soud poslal do vazby třicetiletého muže z Ostravy, kterého přistihla při krádeži v jednom z hranických marketů ostraha. Zloděj na pracovníka ostrahy, který mu překazil plány, vytáhl nůž a bodl ho do dlaně. Za tři trestné činy pachateli hrozí až osmileté vězení.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

K incidentu vyjížděli kriminalisté v pátek dopoledne. Dvojice zlodějů - třicetiletý muž a jeho o rok mladší družka - společně „nakupovali“ v marketu na Třídě 1. máje v Hranicích.

Muž si vzal v prostoru mrazicích boxů tašku a naskládal do ní digitální váhu za pět tisíc korun, která sloužila zákazníkům k vážení ovoce a zeleniny. Jeho družka přidala k nákupu zdarma dvě balení pracích kapslí za 460 korun.

Pracovník ostrahy byl ve střehu

„Oba pachatelé neměli v úmyslu za zboží zaplatit, a proto se snažili obchod opustit místem, určeným pro vstup do prodejních prostor. Daleko však nedošli, protože je zastavil všímavý pracovník ostrahy spolu s vedoucím prodejny,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Zloděj vytáhl dlouhý nůž

Pracovník ostrahy chytl zlodějku za ruku, ve které držela tašku s kradenými věcmi a odváděl ji do zázemí prodejny. Reakce jejího druha byla razantní. Vytáhl z batohu kuchyňský nůž s délkou čepele 30 centimetrů, namířil jej na pracovníka ostrahy a vyhrožoval mu zabitím.

„Pracovník ostrahy ale na výkřiky, aby ženu pustil, nereagoval a dál pokračoval v cestě. Zloděj pokračoval ve vyhrožování a rychle se přibližoval k odcházející dvojici. Na ostrahu nečekaně zaútočil a špičkou nože muže bodl do dlaně ruky, kterou držel jeho družku. Napadený povolil sevření, oba zloději využili zmatku a z prodejny utekli. Kradené zboží nechali na místě,“ vylíčila dále mluvčí.

Dvojice se chtěla ukrýt ve sklepě

Oba pachatelé utekli do ulice Mlýnský příkop, kde muž vykopl dveře do bytového domu a společně se pokoušeli ukrýt ve sklepních prostorách. Zloděj se snažil poškodit dveře do sklepní kóje, ale protože nepovolily, vyběhli se ženou ven a každý se vydal jiným směrem.

Nasazen byl i služební pes

Policisté povedený pár brzy vypátrali a oba pachatelé skončili v cele. Zatímco muže vypátral psovod se psem u stavebnin v Družstevní ulici, žena byla zadržena na vlakovém nádraží.

Pachatelé jsou známé firmy

Šetřením vyšlo najevo, že jejich trestní rejstřík není čistý a už v minulosti byli za krádeže odsouzeni. Třicetiletý recidivista byl obviněn ze tří trestných činů - krádeže, vydírání a ublížení na zdraví. Za mřížemi tak může strávit až osm let. „Podali jsme na státní zastupitelství návrh na jeho vzetí do vazby, který soud akceptoval,“ doplnila Zajícová.

Ve vazbě si tak obviněný počká až do vynesení rozsudku. Jeho družce bylo ve zkráceném přípravném řízení sděleno obvinění z krádeže, za což může vyfasovat až tříletý trest odnětí svobody. Policisté také zjistili, že žena ukradla v prosinci loňského roku v jedné z hranických prodejen bundu v hodnotě necelých 1 400 korun a v další pak odcizila rum za 800 korun. Stíhána je na svobodě.