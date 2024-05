Na osm let do vězení poslal v úterý 14. května Krajský soud v Olomouci třicetiletého cizince, který loni v březnu ubodal v Tovačově na Přerovsku otce a kuchyňským nožem zranil také svou matku. Muž původem z Ukrajiny byl pravomocně odsouzen za zvlášť závažný trestný čin opilství. V době, kdy na rodiče zaútočil, byl pod vlivem alkoholu a pervitinu a podle soudních znalců ve stavu nepříčetnosti.

Olomouc-soud-opilství Tovačov | Video: Vránová Magda

Krajský soud v Olomouci začal případ projednávat v úterý ráno, ještě během dopoledne byl také vynesen rozsudek. Obžalovaný cizinec M. M. se k útoku na rodiče v soudní síni doznal.

„Jsem vinen, ale neuvědomoval jsem si, co dělám. Potrestejte mě, jak uznáte za vhodné, stejně s tím budu muset žít. S právní kvalifikací souhlasím,“ pronesl u soudu a ten prohlášení o vině přijal.

Podobně na osudnou noc vzpomněla u soudu také jeho matka.

„Nevěděl, co dělá, takového jsme ho neznali,“ konstatovala a stejně jako ostatní příbuzní nepožadovala žádné odškodné.

Státní zástupkyně pro obžalovaného M. M. navrhovala trest 8,5 roku ve věznici se zvýšenou ostrahou a ochranné ústavní protialkoholní a protitoxikologické léčení. Obhájkyně žádala pětiletý nepodmíněný trest ve věznici s ostrahou a ústavní léčení.

Soud muže nakonec poslal na 8 let do vězení se zvýšenou ostrahou. Cizinec se musí podrobit ústavní protialkoholní a protitoxikologické léčbě a uhradit zdravotní pojišťovně škodu přibližně 45 tisíc korun.

„Aplikací návykové látky se úmyslně uvedl do stavu nepříčetnosti a spáchal zvlášť závažný trestný čin opilství. Trestní sazba je tři až deset let vězení, soud uložil osm let. Je třeba vyslat v obecné rovině signál, že není možné se alkoholem a návykovými látkami přivádět do takového stavu, aby lidé ztratili nad svým jednáním kontrolu. Následky jsou natolik závažné a strašné, že je zapotřebí ukládat trest ve vyšší polovině trestní sazby,“ konstatoval soudce Eduard Ondrášek při zdůvodnění rozsudku.

Státní zástupkyně i sám obžalovaný se na místě vzdali práva na podání odvolání, rozsudek je tak pravomocný.

Vražda v Tovačově: zabil otce a probodl i matku. Ta se to snažila utajit

K rodinné tragédii došlo v březnu loňského roku v pronajatém bytě na náměstí v Tovačově. Třicetiletý cizinec tam po půlnoci v opilosti a pod vlivem pervitinu zaútočil kuchyňským nožem na šestapadesátiletého otce a později bodl také matku. Otec bohužel vážným zraněním podlehl, matka útok přežila.

Motivem činu byly podle kriminalistů, kteří případ vyšetřovali, zřejmě rodinné rozpory v kombinaci s psychickými problémy obviněného. Případ původně řešili jako vraždu a pokus o vraždu.

Později však soudní znalci zjistili, že muž byl v době spáchání trestného činu ve stavu nepříčetnosti a proto došlo ke změně právní kvalifikace na zvlášť závažný trestný čin opilství.