O čtvrt milionu korun je chudší dvaasedmdesátiletá žena z Přerovska, která se nechala loni v říjnu zlákat výhodnou investiční nabídkou se zaručeným ziskem. Na formulář, který vyplnila v touze zbohatnout, narazila na sociálních sítích.

„Netrvalo dlouho a ozval se jí muž, který vystupoval jako Václav. Tvrdil, že má sídlo v Karlových Varech a nabídl ženě, jestli nechce investovat prostřednictvím jeho finanční společnosti. Seniorka se tím nechala zlákat a po domluvě odeslala ze svého účtu startovací částku pět tisíc korun,“ vylíčila přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Po složení této zálohy se ženy ujala odbornice na finance Helga, která uspěla se svou přesvědčovací taktikou. „Začátkem února seniorku přiměla k tomu, aby investovala mnohem vyšší částku. Z poškozené nakonec vymámila 255 tisíc korun, které žena odeslala na zahraniční účet,“ řekla.

Když se investorka po několika dnech na Helgu obrátila, aby jí vyplatila zisk a finance, které do transakce vložila včetně peněz do kryptoměny, tak měla smůlu. „Helga se samozřejmě vymlouvala a žádné peníze jí na účet nezaslala. A jak už to v podobných případech chodí, nadobro se odmlčela,“ popsala Zajícová. Vyšetřovatelé už zahájili stíhání pro podvod.