Naštěstí bez vážnějších následků na lidském zdraví se obešla hrozivě vypadající nehoda, při které havaroval na silnici mezi Brodkem u Přerova a Rokytnicí řidič kamionu.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Šofér nákladního auta s návěsem, který mířil v pondělí před polednem po cestě z Brodku, pravděpodobně kvůli náhlé zdravotní indispozici nečekaně přejel do protisměru. Kamion se dal nekontrolovaně do pohybu a bral, co mu stálo v cestě.

„Vyjel mimo komunikaci, překonal mostek u polní cesty a strhl sloup veřejného osvětlení i s rozhlasem. Nákladní auto se zastavilo až v přilehlém poli,“ popsala přerovská policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Na místo byli přivolání také hasiči - při havárii totiž došlo k proražení palivové nádrže auta a úniku pohonných hmot do nedaleké strouhy. Hasiči zabezpečili místo úniku a rozsah škod přijela posoudit pracovnice vodoprávního úřadu v Přerově. „Ta rozhodla o následné sanaci zeminy v neustanoveném rozsahu,“ řekla.

Dechová zkouška u řidiče vyloučila požití alkoholu před jízdou. Šofér se při nehodě zranil a sanitka ho převezla do nemocnice na vyšetření. Okolnosti nehody i míru zavinění policisté i nadále prověřují.