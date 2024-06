Čtyřiadvacetiletá žena z Přerovska se obrátila na policisty s tím, že ji neznámý muž připravil o 45 tisíc korun. Kontaktoval ji telefonicky s tím, že má dluh u finančního úřadu a pokud jej neuhradí, budou jí pozastaveny všechny bankovní účty.

Sledujte s Deníkem práci našich hasičů, policistů a záchranářů. | Video: HZS, ZZS a Policie Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje

Poté, co mladá žena hovor ukončila jí ze stejného čísla přišla SMS zpráva. V té stálo, že má dluh a pro více informací má prý kliknout na přiložený odkaz. To také udělala a dále postupovala podle zobrazených pokynů. Následně byla přesměrována do internetového bankovnictví, kde zadala své přihlašovací údaje.

Muž z Přerova naletěl podvodníkům. Na obytňák poslal zálohy, přišel o tisíce

Jakmile se přihlásila ke svému účtu, zjistila, že jí neznámý pachatel odčerpal 45 tisíc korun a navýšil denní limit výběru na 100 tisíc korun. Jelikož si žena nebyla vědoma toho, že by něco nastavovala, ihned volala na zákaznickou linku banky. Tam se však v tu chvíli nedovolala. Nato přijala hovor, ve kterém se volající představil jako pracovník banky a tvrdil, že na jejím účtu zaznamenal podezřelou platbu a převedenou částku zablokoval.

Žena naletěla podvodníkovi na online bazaru. Peníze převedl na účet v Dubaji

I když se převod uskutečnil, muž jí tvrdil, že peníze jí budou zpět vráceny do dvou dnů. Volající působil věrohodně a dodal, že pokud jí platba nebude vrácena, má kontaktovat banku.

„Oklamané ženě se vše rozleželo v hlavě a za pár minut zavolala na oficiální linku banky. Tam se dozvěděla, že jí nikdo z banky nevolal a jednalo se o podvod. Pachateli hrozí za přečiny podvod a neoprávněný přístup k počítačovému systému a neoprávněný zásah do počítačového systému nebo nosiče informací trest odnětí svobody na šest měsíců až čtyři léta,“ uvedl policejní tiskový mluvčí Libor Hejtman.