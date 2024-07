Řidič najel do protisměru na dálníci D1 mezi Přerovem a Lipníkem | Video: Policie ČR

„Z kamerového záznamu je patrné, že řidič jel s vozidlem Škoda Octavia combi na Přerov v pruzích směřujících na Lipník. Kde na dálnici do protisměru najel jsme zatím nezjistili. Pár minut poté, co vůz projel kolem kamery, se na záznamu objevil znovu. Tentokrát ale najížděl do protisměru z druhé strany a jel tak proti vozidlům jedoucím na Přerov. Patrně se mu podařilo dojet až na odpočívadlo Osek, které se nachází na 289. kilometru, kde se otočil a poté již jel správným směrem. Na sjezdu, kterým na dálnici najel, ji také opustil," popsala policejní tisková mluvčí Marie Šafářová.

Policisté po řidiči nyní pátrají a s žádostí o pomoc se obracejí také na řidiče, kteří v danou dobu úsekem projížděli a vozidlo v protisměru zaznamenali. S informacemi k neznámému řidiči a jeho vozidlu je možné kontaktovat buď přímo dálniční oddělení Kocourovec na čísle 974 762 751, nebo linku 158. Se ztotožněním řidiče a vozidla by mohly pomoci především záznamy z palubních kamer.