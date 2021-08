Začneme v Petřkovicích na severovýchodním předměstí Ostravy, kde najdeme Landek Park. Užitečnost uhlí zde poznali už pravěcí lidé.

Příměstský areál Landek Park nabízí spoustu možností k trávení volného času. Je zde hornické muzeum s důlní i venkovní expozicí, důlní vláček pro děti i dospělé, sportovní hřiště a tenisové kurty, sportovní hala, bowling, dětská hřiště a minizoo, a nechybí ani restaurace a občerstvení.

První štola na dolování černého uhlí vznikla v lokalitě pod Landekem už v roce 1782. V roce 1835 zde byla vyhloubena první hlubinná jáma v širokém okolí a důl Anselm je tedy nejstarší hlubinný důl na Ostravsku.

Hornické muzeum v Landek Parku nabízí návštěvníkům několik atraktivních expozic, které rozhodně stojí za zhlédnutí. Během prohlídky důlní expozice s fáráním do makety dolu v těžní kleci zažije návštěvník pocity horníka od příchodu na šachtu po celý jeho pracovní den. Expozice báňského záchranářství představuje unikátní soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj od roku 1883 do současnosti. Na povrchu uvidíte také dobovou báňskou razicí a dobývací techniku.

V prostorách bývalé konírny a kočárovny se nachází expozice historie důlní dopravy a v blízkosti hlavního parkoviště expozice historického osídlení, která představuje ukázku historického obydlí s ohništěm z doby lovců mamutů.

Na kole až do ráje

Centrem moravskoslezské metropole můžeme projet po obou březích řeky Ostravice. Po západním - tedy moravském - břehu toho uvidíme více, když projedeme Komenského sady k Nové radnici, kde se můžeme pokochat výhledem na město z radniční věže.

Jen o kousek dál je Slezskoostravský hrad s Muzeem Jantarové stezky a Hedvábné cesty. Od hradu si můžete udělat krátkou zajížďku do dolní oblasti Vítkovic a dolu Hlubina.

Při další cestě nás z Hrabové až do Vratimova bude provázet Naučná stezka Viléma Závady s několika zastaveními věnovanými místnímu básníkovi a spisovateli. V Paskově je možné si udělat kratičkou odbočku ke klasicistnímu zámku obklopenému parkem s množstvím soch.

Ve Frýdku-Místku si pak můžeme dát pauzu na občerstvení a zavítat přitom do zámku. Při prohlídce si nenechte ujít Rytířský sál, ledovnu v zámeckém parku nebo některou z expozic muzea. Stále podél řeky pak pokračujeme přes Frýdlant nad Ostravicí ke Srubu Petra Bezruče, v němž žil slavný literát vzdávající ve své tvorbě hold i havířům.

To už jsme v cíli, kterým je Ostravice. S dětmi tady nezapomeňte zavítat do Ráje dřevěných soch v Biskupské zahradě u obecního úřadu. U vchodu vás uvítají pohádkové bytosti - drak, čarodějnice, loupežník a čert. Kasičku na dobrovolné vstupné má na sobě připevněné prase Pepina.

Nebo popojeďte k Opičárně - lanovému parku, kde se do sytosti vyřádí zejména větší děti, ale i rodiče. Nacházejí se zde trasy s vysokými i nízkými překážkami, vertikální překážky a trampolíny a projít si můžete i tandemovou trasu. Třeba bludiště Šimpanz je zajímavé speciálním uspořádáním překážek, které nejsou v řadě za sebou. Účastník si sám volí, které překážky bude překonávat.

Do srdce Beskyd



Pokud vám necelých padesát kilometrů z Landeku do Ostravice nestačilo, vydejte se dál do srdce Beskyd. Dojet můžete až do nejvýchodnější moravské obce Bílá. Tato trasa je ale o něco náročnější. Počítejte s téměř čtyřsetmetrovým převýšením.



Většinou pojedete lesem kolem vodní nádrže Šance, která byla vybudovaná na konci šedesátých let zejména jako zásobárna pro výrobu pitné vody. Přibližně v půli cesty ve Starých Hamrech si můžete prohlédnout pomník Maryčky Magdónovy, postavy ze stejnojmenné básně Petra Bezruče.



Zajímavostí Bílé je dřevěný kostel svatého Bedřicha s vysokou štíhlou věží připomínající severskou architekturu. Ojedinělé jsou okenní vitráže ztvárňující jednotlivá zastavení křížové cesty. Přímo naproti kostelu pak najdete dvě singltrailové stezky určené pro terénní cyklisty.