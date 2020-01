„My jsme si ten zápas prohráli v prvních dvou třetinách, kdy jsme měli vstřelit minimálně dva tři góly,“ mrzelo po utkání přerovského trenéra Vladimíra Kočaru.

A není divu. Zubři se v bojovném utkání prezentovali velice aktivně. Nejblíže první brance byl Tomáš Doležal, jeho ránu ale zastavilo břevno Bláhovy klece. V následné přesilovce sice skóroval Jan Berger, gólu ale dosáhl rukavicí, na první trefu po návratu do Přerova tak pracovitý forvard stále čeká.

„Byl to vyrovnaný zápas, ve kterém jsme byli dvě třetiny lepším týmem. Měli jsme tam spoustu vyložených šancí, ale Vsetínu skvěle zachytal brankář Bláha,“ hodnotil Vladimír Kočara.

Výborně pracující přerovská obrana v čele s Klimešem dokonce ve druhé třetině ustála minutu a půl dlouhé oslabení ve třech. Zdálo se, že misky vah by se mohly přiklonit na stranu hostů. Nebo toho týmu, který se vyvaruje chyb. Platila druhá varianta.

„Bohužel jsme to byli my, kdo udělal tu hrubou chybu a domácí nás potrestali. Dá se říci, že to byla jedna ze dvou našich chyb a domácí nám po ni už nedali čichnout víc jak ke dvěma šancím,“ měl jasno Vladimír Kočara.

Poněkud smolná porážka odsunula Přerovany na třetí místo tabulky. Nezdar ale musí rychle hodit za hlavu. Už v pondělí v 17.30 vyjedou na led Poruby.

VHK Robe Vsetín – HC Zubr Přerov 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 44. Volf (Teper), 60. Tůma (Březina, Slováček). Rozhodčí: Fiala, Kopeček – Blažek, Lukš. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 4020.

Vsetín: Bláha – Teper, Slováček, Holomek, Hryciow, Jeřábek, Drtina, Ondračka – Dostálek, Kucharczyk, Jonák – Tůma, Pechanec, Březina – Gorčík, Rehuš, Procházka – Vítek, Šilhavý, Volf. Trenéři: Jiří Dopita, Luboš Jenáček.

Přerov: Klimeš – Kubeš, Krisl, Weinhold, Zbořil, Šnajnar, Forman – Navrátil, Pšurný, Doležal – Berger, Hejcman, Moučka – Š. Kratochvil, M. Kratochvil, Goiš – Číp, Süss, Dvořák. Trenér: Vladimír Kočara.