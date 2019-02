Zubry čeká prestižní rozlučka se základní částí. Přijede Slavia

Přerov – Lepší vyvrcholení základní části hokejové WSM ligy si přerovští fanoušci nemohli přát. Zubři už mají čtvrtfinále play-off jisté, ve středečním zápase proti pražské Slavii tak půjde už jen o to, s kým si to ve vyřazovacích bojích rozdají. Hlavně ale o to, si zápas s prestižním soupeřem před dost možná vyprodanou MEO Arénou co nejvíce užít.

Zubři proti Slavii | Foto: DENÍK/Jan Pořízek

„Chceme poslední zápas základní části zvládnout a užít si ho společně s fanoušky. Slavia, loňský účastník extraligy, je pro to nejlepší možný soupeř," vyhlíží hokejový svátek trenér Přerova Vladimír Kočara. Ve vzájemných duelech středečních soupeřů zatím platí pořekadlo „Můj dům, můj hrad,". Smolnou prohru v Edenu 1:2 vystřídala nezapomenutelná demolice Slavie na přerovském ledě. Zubři po dvanácti minutách vedli 4:0, díky čemuž bylo po utkání. To skončilo výsledkem 5:2. Zatím poslední setkání Přerovanů se sešívanými skončilo těsnou výhrou Pražanů 4:3. Nebudeme komplet, říká kouč Po nevydařeném derby s Prostějovem, do kterého se do sestavy vrátil bek Chmelíř i zkušený Milan Procházka, řeší Přerovští opět absence. „Nebudeme úplně kompletní, protože nám chybí Lukáš Chmelíř, Marek Sikora a Tadeáš Král, ale vrací se naopak Matouš Kratochvíl a Rosťa Šnajnar, který byl na reprezentační akci," prozradil kouč Zubrů. V napěchovaném kádru slávistů by neměl chybět Petr Přindiš. Zajímavé bude, jak na něj budou reagovat přerovští fanoušci, vousatý bek totiž Přerov minulý měsíc opustil, aby se chopil nabídnuté šance v Praze. Slavia má již jisté čtvrté místo, to Zubři skončí pátí nebo šestí. Situaci má však ve svých rukou hlavně Prostějov, který hraje na ledě vítěze základní části Kladna. Oba hanácké celky mají před posledním kolem soutěže stejný počet bodů, při bodové shodě na tom však budou díky vzájemným zápasům lépe Jestřábi. Mač slibuje opět skvělou kulisu, zdali bude MEO Aréna počtvrté v sezoně vyprodaná, se dozvíme ve středu v 18 hodin, kdy je na programu úvodní buly střetnutí. „Chceme zvítězit a přejeme si, aby bylo vyprodáno," dodal na závěr Vladimír Kočara. Tabulka před posledním kolem

Autor: Ivan Němeček