Dvoudenní výjezd na severozápad Čech začali hokejisté Přerova ve velkém stylu. V boji o druhé místo Chance ligy přes četné absence v ofenzivě porazili Litoměřice 4:2. Rozhodující gól vstřelil Josef Hrabal, který i ve svém druhém utkání po návratu k Zubrům nastoupil první dvě třetiny v útoku. Dvakrát se trefil ve formě hrající Šimon Kratochvil.

Šimon Kratochvil. | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Dneska to bylo opravdu vybojované, není to klišé. Kluci tam nechali všechno, hráli perfektně do obrany. Klíma to zavřel jako vždycky. Podali jsme výborný týmový výkon podpořený brankářem a v neposlední řadě našimi skvělými fanoušky,“ pochválil asistent trenéra Zubrů Jakub Grof i početnou skupinu Přerovanů, která neváhala cestovat na dvojzápas stovky kilometrů.