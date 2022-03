Do druhé třetiny vstoupili lépe Zubři. Vedení to ale nepřineslo, pokračovalo i trápení v přesilovkách. Rozhodčí navíc poslali hosty ve 35. minutě nemilosrdně do tří, faul Sebery byl při nejmenším hodně diskutabilní. Dukla dvojnásobnou početní výhodu využila. Osvědčená spolupráce Čachotského se Seemanem zafungovala na jedničku.

Bitka po druhé třetině

Odchod do šaten po druhé třetině se zkomplikoval. Na ledě se strhla hromadná potyčka. Nic extra velkého, přerovský Král každopádně byl složen Harkabusem, do mely přijel i gólman Přerova Klimeš, kterého postrčil Menšík, za což dostal nakládačku od Kudělky.

To nejdůležitější se ale dělo ve třetím dějství. Neuběhly ani dvě minuty a Kachyňa naslepo našel mezi kruhy Vítězslava Brože, který z otočky zvýšil na 2:0.

Přesně 10 minut před koncem po buly přesnou střelou snížil Šimon Kratochvil a Klimeš dál držel přerovské naděje i po trestném střílení Čachotského, ke srovnání ale Zubři měli přeci jen daleko.

Jihlava udržela těsné vedení a postoupila do semifinále.

Ohlasy připravujeme…

HC Dukla Jihlava – HC Zubr Přerov 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 36. Seman (Čachotský, Kowalczyk), 42. Brož (Kachyňa, Juda) – 50. Š. Kratochvil (Král). Rozhodčí: Obadal, Jaroš – Belko, Kokrment. Vyloučení: 2:3, navíc Harkabus (Jihlava) 5 minut, Menšík (Jihlava) 5 minut – Král (Přerov) 5 minut, Kudělka (Přerov) 5 minut. Využití: 1:0. Diváci: 2191.

Jihlava: Žukov – Mareš, Bilčík, Valenta, Kowalczyk, Dvořák, Kachyňa, Chvátal – Havránek, Skořepa, Čachotský – Helt, Zadražil, Harkabus – Brož, Menšík, Seman – Čermák, Juda, Cachnín. Trenér: Ujčík.

Přerov: Klimeš – Kudělka, Kubeš, Hrdinka, Dluhoš, Krisl, Ševčík – Doležal, M. Kratochvil, Jakub Svoboda – Goiš, Král, Š. Kratochvil – Herman, Pechanec, Jan Svoboda – Sebera, Dvořák, Indrák – M. Svoboda. Trenér: R. Svoboda.