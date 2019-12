V posledních domácích utkáních se hokejovým Zubrům moc výrazné podpory nedostávalo. Návštěva v přerovské Meo Aréně v úterý dokonce klesla na číslo 1283 – vůbec nejnižší počet diváků od návratu Zubrů do první ligy.

Fanoušci Zubrů. Ilustrační foto | Foto: Petra Poláková-Uvírová

V Českých Budějovicích to ale ve čtvrtek bude jiný oříšek. A to hned ze dvou důvodů – v Budvar Aréně chodí v průměru 5700 lidí, chybět by neměli ani nejvěrnější přerovští fanoušci.